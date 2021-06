Państwowy dług publiczny wyniósł 1,152 bln złotych

Państwowy dług publiczny na koniec I kwartału 2021 r. wyniósł 1,152 bln zł, co oznaczało wzrost o 40,85 mld zł w porównaniu z końcem 2020 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie.

Autor: PAP

Data: 10-06-2021, 16:17

Państwowy dług publiczny wyniósł 1,152 bln złotych /fot. Shutterstock

Jak poinformowało MF w komunikacie, państwowy dług publiczny, czyli zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji, na koniec I kwartału 2021 r. wyniósł 1,152 bln zł. Oznacza to wzrost o 3,7 proc. w stosunku do końca 2020 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2021 r. 1,389 bln zł, co oznaczało wzrost o 53,7 mld zł w stosunku do końca 2020 r. To - jak poinformowano w komunikacie - oznacza wzrost o 4,0 proc. w stosunku do ostatniego kwartału 2020 r.