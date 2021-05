PARP i NCBR łączą siły

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozszerza współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie podnoszenia innowacyjności polskich firm. 13 maja przedstawiciele Agencji i Funduszu podpisali list intencyjny określający ramy kooperacji.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 13-05-2021, 13:55

PARP podpisała list intencyjny o współpracy z NCBR. fot. PARP

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk oraz Prezes Zarządu NCBR Investment Fund Krzysztof Szubert podpisali list intencyjny, inicjujący kooperację obu instytucji. Strony zadeklarowały w nim wolę promowania i wspierania przedsięwzięć, zmierzających do efektywnego wykorzystania wzajemnego potencjału na rzecz rozwoju innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach oraz uzyskania jak najlepszych efektów tych działań. PARP oraz NCBR Investment Fund wyraziły gotowość m.in. do współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń.

– Połączenie sił PARP i Funduszu to zdecydowany krok w stronę wsparcia i rozwoju inicjatyw młodych firm, które widzą szansę na rozwój przez innowacyjność. Nasza współpraca to naturalna konsekwencja poszukiwania nowych sposobów na zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez komercjalizację prac badawczo-rozwojowych – zauważa Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Współdziałanie będzie polegało m.in. na wzajemnej promocji oraz realizacji działań merytorycznych, takich jak organizacja spotkań i konferencji branżowych, promujących innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce i na arenie międzynarodowej.

– Oferta Funduszu dobrze uzupełnia instrumenty w zakresie wspierania działalności B+R, które firmy mogą uzyskać za pośrednictwem PARP. Wspólne, skoordynowane działania informacyjne i wzajemna promocja pozwolą nam na osiągnięcie efektu synergii i szybsze unowocześnianie rodzimego sektora MŚP. Podpisanie listu intencyjnego to ważne wydarzenie dla obu instytucji. Każda tego typu inicjatywa jest cenna, zwłaszcza czasie pandemii, kiedy przedsiębiorcy szczególnie potrzebują pomocy – podkreśla Prezes PARP.

Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz działalności B+R+I to wspólny mianownik działalności PARP oraz NIF i jeden z wielu celów obu podmiotów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się m.in. szeroko pojętą dystrybucją unijnych i rządowych środków finansowych, które wielowymiarowo wspierają działalność i rozwój przedsiębiorczości w kraju oraz poza jego granicami. NIF specjalizuje się zaś w koinwestowaniu w małe i średnie przedsiębiorstwa, będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych. Obecnie Fundusz prowadzi stały nabór Partnerów Inwestycyjnych oraz projektów, które mogą uzyskać środki na rozwój.

– Wprowadzony przez nas model funduszu koinwestycyjnego jest w dużej mierze autorski, choć budujemy go na podstawie podobnych modeli, sprawdzonych w wielu państwach. Realizujemy strategię funduszu private equity (PE), typu venture capital (VC) jako fundusz koinwestycyjny, co oznacza, że inwestujemy wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma Podmiotami Partnerskimi – powiedział Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund. – Na obecnym etapie nie ograniczamy zakresu obszarów inwestycyjnych. Kluczowe z naszego punktu widzenia jest, aby przedsięwzięcia charakteryzowały się polskim pierwiastkiem oraz miały element B+R, a także duży potencjał rozwojowy. NIF koncentruje się na startupach w fazie wzrostu i ekspansji. Jestem przekonany, że współpraca z PARP zaowocuje wyłonieniem wielu ciekawych i ambitnych projektów, w które zdecydujemy się zainwestować– dodaje Krzysztof Szubert.

NCBR Investment Fund ASI S.A. (Fundusz) jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi od 3 do 64 milionów zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 r. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.