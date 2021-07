Patkowski: Klasa średnia zaczyna się powyżej 4 tys. zł brutto

Klasa średnia, patrząc na dominantę średnich zarobków, zaczyna się powyżej 4 tys. zł brutto - powiedział Piotr Patkowski w programie Kurier Ekonomiczny Radia Wnet.

Chcielibyśmy w tym tygodniu przekazać projekt ustawy podatkowej do konsultacji i uzgodnień – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski w poniedziałek odpowiadając na pytania dotyczące programu Polski Ład i zawartych w nim propozycji zmian podatkowych.

"W zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza dyskusja na pierwszym forum rządowym, czyli w zespole programowania prac rządu. Chcielibyśmy w tym tygodniu pokazać projekt do konsultacji i uzgodnień" - powiedział w poniedziałek w radiu Wnet wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Zapowiedział, że projekt ustawy podatkowej zostanie zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów.

"Natomiast pod koniec tygodnia na Radzie Dialogu Społecznego, czyli ciele, gdzie są zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, będziemy razem z wiceministrem (finansów - PAP) Janem Sarnowskim o tych projektach dyskutować" - powiedział Patkowski.

Dodał także, że według planów resortu, do Sejmu projekt powinien trafić "późnym latem lub wczesną jesienią".

Klasa średnia od 4 tys. brutto?

Wiceminister Patkowski był pytany o klasę średnią. "W Ministerstwie Finansów na klasę średnią patrzymy pod kątem średnich zarobków. Z danych wynika, że 10 proc. najlepiej zarabiających Polaków uzyskuje dochody miesięczne powyżej 10 tys. zł, więc ich spokojnie można uznać za klasę wyższą. Natomiast klasa średnia, patrząc na dominantę średnich zarobków, zaczyna się powyżej 4 tys. zł brutto. Już od tego poziomu sama osoba ma odczucie, że należy do klasy średniej" - powiedział Patkowski w programie Kurier Ekonomiczny Radia Wnet.

Jednym z rozwiązań, jakie wprowadza Polski Ład, jest wprowadzenie zakazu odliczania składki zdrowotnej od podatku. Patkowski był pytany o sytuację, kiedy przedsiębiorca pracuje na etacie i zarazem prowadzi firmę, co może oznaczać, że będzie płacił podwójną składkę zdrowotną i nie będzie mógł żadnej z nich odliczyć od podatku.

"Po to robimy konsultacje, aby takie uwagi do nas kierować. Projekt nie jest zamknięty i takie szczegóły będziemy wyjaśnić i częściowo uwzględniać" - powiedział wiceminister finansów.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.