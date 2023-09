Forum Rynku Spożywczego i Handlu to okazja, by na żywo spotkać się z ekspertami i liderami branży - do listopadowego wydarzenia dołączają kolejni prelegenci i prelegentki.

Zapraszamy na XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu/fot. PTWP

Zapraszamy na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 r., które odbędzie się 6-7 listopada w Warszawie.

FRSiH to 2 dni spotkań, 18 paneli tematycznych.

Poznaj agendę XVI FRSiH

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 r. już 6-7 listopada

Nic o nas bez nas – to tytuł jednej z sesji zbliżającego się forum. Postaw na networking i zagwarantuj sobie spotkania z tymi, którzy mają najwięcej do powiedzenia w sprawach polskiej branży spożywczej, handlowej i HoReCa. Twoja obecność ma znaczenie, poznaj opinie innych i inspiruj się do biznesowych zmian. Dwa dni, osiemnaście sesji i ponad setka prelegentów. Sprawdź, z kim spotkasz się w Warszawie 6 i 7 listopada.

Trwa rejestracja dla uczestników oraz sprzedaż pakietów dostępu na wydarzenie w Warszawie.

Do grona prelegentów dołączyli:

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Łukasz Kadziewicz, siatkarz, biznesmen, restaurator

Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA

Grzegorz Łapanowski, kucharz, aktywista i przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny

Jakub Olipra, straszy ekonomista Credit Agricole

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex Karolina

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

Łukasz Smoliński, prezes zarządu, właściciel, DESEO

Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety

Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor zarządzająca, NielsenIQ

Swój udział w FRSiH 2023 potwierdzili również:

Andrea Camastra, szef restauracji Nuta

Małgorzata Cebelińska, wiceprezes zarządu, SM Mlekpol

Maciej Gajkowski, dyrektor zarządzający foodservice, Lagardère Travel Retail

Mariusz Makowski, Chief Financial Officer, Mars Wrigley

Monika Piątkowska, prezes, Izba Zbożowo-Paszowa

Piotr Rajewski, dyrektor handlowy, Żabka Polska

Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju, Zakłady Mięsne Silesia SA

Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży, Nestlé Polska

Marek Zagórski, prezes zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza SA

Marcin Zieliński, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju, Makarony Polskie SA

Naszym celem jest wspólna dyskusja o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży. Wstępny zakres tematyczny Forum obejmuje m.in.: scenariusze przyszłości dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na biznes spożywczy, handlowy i HoReCa. Zmierzymy się z pytaniami o ESG, GOZ, dobrostan, rynek pracy, automatyzację, cyfryzację, konsolidację, eksport, żywność roślinną, a także oczekiwania konsumenta 2030, zdigitalizowaną przyszłość handlu oraz branży HoReCa.

Forum stwarza okazję do otwartej wymiany myśli i inspiracji, bo od lat gromadzi wizjonerów i ekspertów, ale także praktyków, którzy długofalowe tendencje umieją sprowadzić do konkretów dotyczących produktu, opakowania, logistyki, ceny i smaku.

Forum było i jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy przez cały rok w portalach branżowych i na łamach czasopism komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG. Spotkajmy się, by wspólnie porozmawiać o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i pomoże zbudować lepszą przyszłość dla branży spożywczej, handlu i konsumentów. Stańmy się dla siebie wzajemną inspiracją!

Certyfikat Dobry Produkt 2023 - przyjmujemy zgłoszenia

Zgłoś to, co na polskim rynku jest unikatowe, tworzone z pasją przez ludzi stawiających na doskonałość smaku i dbających o kulinarne gusta. Przyjmujemy zgłoszenia online do plebiscytu Dobry Produkt!

Do 22 września 2023 r. czekamy na zgłoszenia najciekawszych i najlepszych produktów spożywczych, które wyróżniają się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną oraz regionalną recepturą i są przeznaczone na rynek detaliczny oraz HoReCa.

Wyboru 15 nagrodzonych firm i produktów dokonuje co roku grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej wieczornej gali, która odbędzie się pierwszego dnia 16. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu (6-7 listopada 2023, Hotel Sheraton Grand Warsaw). Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP, wydawca między innymi serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl.

KATEGORIE KONKURSOWE

Certyfikaty przyznane zostaną w 5 kategoriach:

● Produkt wysokiej jakości|

● Produkt marki własnej > nowa kategoria!

● Innowacyjny produkt

● Produkt tradycyjny i regionalny

● Produkt HoReCaTrends

Forum Rynku Spożywczego i Handlu.Zapraszamy 6-7 listopada

