Pekao: Ceny żywności będą przez cały obecny rok pod presją

Ceny żywności będą przez cały obecny rok pod presją ze względu na zmniejszoną podaż związaną z konsekwencjami wojny w Ukrainie oraz rosnącymi cenami gazu - mówi Kamil Łuczkowski, makroekonomista Banku Pekao SA.

Autor: oprac. OW

Data: 29-04-2022, 14:17

Pekao: Żywność będzie droższa, szczyt inflacji jeszcze przed nami, fot. shutterstock

Ceny żywności ponownie w górę

Według danych z GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rdr o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2 proc. Ceny żywności w kwietniu wzrosły rdr o 12,7 proc., a mdm o 4,2 proc.

- Kolejny tak duży skok inflacji w kwietniu to w dużej mierze dalsze konsekwencje wybuchu wojny w Ukrainie. Ceny żywności będą z tego powodu pod presją przez najbliższe miesiące, a w kwietniu wzrosły w jeszcze szybszym tempie niż w marcu (o gigantyczne 4,2% m/m). W porównaniu do poprzedniego roku ceny żywności są już wyższe o ok. 13% r/r. - komentuje makroekonomista Kamil Łuczkowski z Banku Pekao SA.

Tłumaczy, że ścieżka inflacji w najbliższych miesiącach jest mocno uzależniona od tego, co będzie się działo za naszą wschodnią granicą.

- Zakładamy utrzymywanie się wojny ukraińsko-rosyjskiej w najbliższych miesiącach, lecz bez jej większej eskalacji. Na razie nie uwzględniamy w naszych prognozach wprowadzenia embarga na kolejne surowce energetyczne – gaz oraz ropę. Pewne jest tylko to, że szczyt inflacji jeszcze przed nami. Przy takim scenariuszu prognozujemy średnioroczną inflację w 2022 r. w wysokości ponad 12% ze szczytem w połowie roku w okolicach 14% - mówi.

- Z zastrzeżeniem, że ryzyko skierowane jest w kierunku jeszcze wyższej inflacji. W drugiej połowie roku presja inflacyjna powinna powoli zacząć opadać, choć mimo silnie restrykcyjnej polityki pieniężnej szybki spadek inflacji nie będzie możliwy ze względu na równocześnie prowadzoną mocno ekspansywną politykę fiskalną. W tym roku nie wrócimy do jednocyfrowych odczytów inflacji – te zobaczymy dopiero w pierwszej połowie 2023 roku. Perspektywy powrotu inflacji w okolice celu inflacyjnego należy odłożyć na co najmniej drugą połowę 2024 roku - dodaje.

Kiedy będzie szczyt wzrostów cen żywności?

Ekonomista zauważa, że ceny żywności będą przez cały obecny rok pod presją ze względu na zmniejszoną podaż związaną z konsekwencjami wojny w Ukrainie oraz rosnącymi cenami gazu i idącymi za tym zwyżkami cen nawozów azotowych.

- Na tę chwilę zakładamy szczyt wzrostów cen żywności dopiero pod koniec 2022 r. ze względu na wysoką bazę z roku ubiegłego i stopniową normalizację sytuacji na rynkach surowcowych, choć dużo tutaj zależy od realizacji inwestycji służących dywersyfikacji dostaw gazu. W szczycie możemy jednak przekroczyć dynamikę 20% r/r i to przy bardzo prawdopodobnym założeniu wydłużenia działania Tarczy Antyinflacyjnej co najmniej do końca roku - tłumaczy Kamil Łuczkowski.

Zmiany struktury koszyka zakupów

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA zauważa, że silny wzrost m/m detalicznych cen żywności oznacza, że handel cały czas intensywnie przerzuca rosnące koszty produktów spożywczych na finalnych odbiorców.

- Sprzyja temu silny wzrost popytu na dobra pierwszej potrzeby, w tym na podstawowe artykuły żywnościowe. Wiąże się to z napływem dużej liczby uchodźców z Ukrainy. Jeżeli chodzi o położenie firm spożywczych, to na podstawie wskaźnika CPI trudno wnioskować, na ile podwyżki cen detalicznych przekładają się na wzrost cen płaconych przez handel dostawcom. Biorąc pod uwagę skalę wzrostu można zakładać, że również przemysł jest w stanie przynajmniej częściowo przerzucać koszty surowców i produkcji na ceny wyrobów - tłumaczy.

- Należy jednak zakładać, że w niektórych segmentach może to być coraz trudniejsze, tym bardziej, że już pod koniec ubiegłego roku obserwowaliśmy pogorszenie rentowności m.in. w mleczarstwie czy segmentach bazujących na przetwórstwie zbóż i wykorzystaniu mąki - dodaje.

- Trzeba też pamiętać, że możliwości przerzucania kosztów na ceny detaliczne produktów nie są nieograniczone nawet w przypadku dóbr pierwszej potrzeby. Może to bowiem wywoływać coraz silniejsze efekty substytucyjne w postaci poszukiwania tańszych zamienników dla najszybciej drożejącej żywności i idące w ślad za tym zmiany struktury koszyka zakupów - podsumowuje Paweł Kowalski.