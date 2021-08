Pekao: wzrost PKB dopełniły zapasy; inflacja zaskoczyła na plus

Wzrost PKB do dwucyfrowej wartości dopełniły zapasy, których wkład do wzrostu PKB wyniósł w II kw. 2,9 pkt. proc. - ocenił w komentarzu do wtorkowych danych GUS Bank Pekao. Dodano, że inflacja po raz kolejny zaskoczyła na plus.

Autor: PAP

Data: 31-08-2021, 13:00

We wtorek GUS opublikował tzw. szybki szacunek inflacji w sierpniu. Wynika z niego, że inflacja - licząc rok do roku - wyniosła w sierpniu 5,4 proc., a w stosunku do lipca wzrosła o 0,2 proc.

GUS podał też wstępne dane o wzroście PKB w II kw. 2021 r. - wyniósł on 11,1 proc. rdr (we wcześniejszym tzw. szybkim szacunku GUS podawał, że wzrost PKB w II kw. 2021 r. wyniósł 10,9 proc., licząc rok do roku). Z danych GUS wynika też, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 5,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 13,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 12,8 proc. rdr.

Pekao: Inflacja po raz kolejny na plus

Analitycy banku stwierdzili, że w sierpniu inflacja po raz kolejny zaskoczyła na plus rosnąc z 5,0 do 5,4 proc. rdr. "Szczegóły podane dziś przez GUS wskazują na to, że przyczyną zaskoczenia jest - nie po raz pierwszy w tym roku - inflacja bazowa (wzrost z 3,7 najprawdopodobniej do 3,9 proc. rdr)" - stwierdził Piotr Bartkiewicz z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych Banku Pekao.

Ekspert zauważył, że większość szoków oddziałujących na część bazową koszyka nie wygasła: wzrosty cen usług przyspieszają (dotyczy to przede wszystkim kategorii pracochłonnych i świadczonych osobiście), ceny części dóbr konsumenckich (wyposażenie domu tak, sprzęt elektroniczny nie) rosną w szybkim tempie. Dodał, że w ostatnim czasie obserwowano też "przyspieszenie po stronie czynszów". Według niego należy oczekiwać kontynuacji w miarę powrotów uczelni i firm do normalnego trybu pracy.

Bank zaznaczył, że faktycznie inwestycje wzrosły o 5 proc. rdr i spadły w ujęciu kwartalnym o 10,2 proc. kdk (dane odsezonowane). Według Bartkiewicza oznacza to, że I kwartał był anomalią. "Skoro nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wyglądały tak dobrze, to gdzie tkwi słabość? Prawdopodobnie w inwestycjach publicznych, z których część nie jest ujmowana dobrze w danych miesięcznych" - stwierdził. Nie wykluczył też jednorazowych zakupów w I kwartale (np. MON).

Ekspert: Wzrost PKB do dwucyfrowej wartości musiały dopełnić zapasy

Zdaniem banku słabość inwestycji i wynik konsumpcji prywatnej zbliżony do prognoz (13,3 proc. rdr) oznacza, że wzrost PKB do dwucyfrowej wartości musiały dopełnić zapasy, których wkład do wzrostu PKB wyniósł w II kw. 2,9 pkt. proc. Dodał, że jednocześnie, eksport netto "odjął" od wzrostu 0,7 pkt. proc. Jak stwierdzono, takie zachowanie zapasów może dziwić w warunkach wszechobecnych braków komponentów, materiałów i surowców - "być może należy zamienić przyczynę ze skutkiem i powiedzieć, że braki i opóźnienia są również konsekwencją cyklicznej odbudowy zapasów".