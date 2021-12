Piąta fala pandemii w Polsce w drugiej połowie stycznia?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ocenia, że piąta fala spodziewana jest albo w drugiej połowie stycznia, albo na koniec stycznia.

Autor: PAP

Data: 30-12-2021, 08:31

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ocenia, że piąta fala spodziewana jest albo w drugiej połowie stycznia, albo na koniec stycznia. / fot. unsplash

Ministerstwo poinformowało w środę, że badania potwierdziły 15 571 nowych zakażeń koronawirusem; zmarły 794 osoby z COVID-19, rekordowo dużo w tej fali pandemii. W sumie wykryto dotąd 4 080 282 przypadki, odnotowano łącznie 95 707 zgonów. Spośród zaraportowanych w środę 794 zgonów osób z COVID-19 73,5 proc. to osoby niezaszczepione - wskazało Ministerstwo Zdrowia. Wśród zmarłych, którzy byli w pełni zaszczepieni, 77 proc. stanowiły osoby z chorobami współistniejącymi.

Piąta fala spodziewana jest albo w drugiej połowie stycznia albo na koniec stycznia.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ocenia, że piąta fala - niezależnie od scenariuszy dotyczących dobowych nowych zakażeń i zgonów - spodziewana jest albo w drugiej połowie stycznia albo na koniec stycznia.

Wiceminister ponawiał w środę apele o szczepienie się dawką przypominającą. "Dawka trzecia zdecydowanie chroni nas przed nowym wariantem. To informacja, której powinniśmy się trzymać - osoby, które są zaszczepione dwoma dawkami, powinny jak najszybciej przyjąć dawkę przypominającą, by uchronić się przed skutkami piątej fali" - podkreślił.

Kraska przypomniał, że przesądzona została już sprawa obowiązkowego szczepienia medyków. 23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano bowiem rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

Dwie kolejne grupy, które powinny być brane pod uwagę, to - jak mówił - nauczyciele i służby mundurowe. "Ale pomyślałbym jeszcze także o administracji, bo tam też kontakt z petentem, klientem, jest duży" - dodał. Pytany, kiedy zapadną decyzję, Kraska wskazał, że rozmowy się toczą m.in. między resortami zdrowia, MSWiA i edukacji. "Myślę, że jakieś decyzje w najbliższym czasie zapadną" - stwierdził.

Polacy zachowują się wobec zagrożenia SARS-CoV-2 wciąż nieodpowiedzialnie i beztrosko

Naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Jarosław Drobnik ocenił, że w Polsce populacja zachowuje się wobec zagrożenia SARS-CoV-2 wciąż nieodpowiedzialnie i beztrosko. Jego zdaniem, problemem jest nie tylko brak szczepień, ale również ignorowanie zasad dystansu społecznego, czy też liczne spotkania osób zaszczepionych z niezaszczepionymi.

"Do połowy stycznia będziemy zbierać skutki tego, jak się zachowujemy w święta, w Sylwestra i Nowy Rok. To będzie efekt działania delty, ale od połowy miesiąca znacznie oddziaływać omikron. I on trafi w populację wrażliwą, która kontestuje noszenie maseczek, nie chce akceptować zasad dystansu społecznego oraz jest niezaszczepiona" - powiedział lekarz.

"Bardzo wysoką cenę możemy za to zapłacić. Powoli, już od połowy stycznia, może być wzrost zachorowań. Natomiast trudne do oszacowania jest, jak ten omikron przełoży się na naszą populację. Należy jednak zauważyć, że w populacjach lepiej zaszczepionych omikron szaleje. Nie przekłada się to na ilość hospitalizacji i zgonów aż tak, by system opieki się przewrócił. To potwierdza skuteczność szczepień, ale u nas trafi na populację, która jest niewyszczepiona" - skonkludował lekarz.