PIE: inflacja w III kw na poziomie zbliżonym do tej z lipca

Spodziewamy się, że przez cały III kwartał inflacja będzie utrzymywać się na podobnym poziomie jak w lipcu. Jednym z powodów będzie zatwierdzona przez URE podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych – wynika z opublikowanego w piątek komentarza PIE do danych GUS o inflacji.

Autor: PAP

Data: 30-07-2021, 11:32

PIE prognozuje, że przez cały III kwartał inflacja będzie utrzymywać się na podobnym poziomie jak w lipcu. / fot. PTWP

W piątek GUS opublikował wstępny szacunek inflacji w lipcu. Wynika z niego, że inflacja wzrosła do 5 proc. rdr z 4,4 proc. w czerwcu. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc.

"To głównie efekt wyższych cen żywności - tempo wzrostu cen w tej grupie przyśpieszyło z 2 proc. do 3,1 proc. r/r, co podniosło łączny wskaźnik o 0,3 pkt. Również dynamika cen paliw była wyższa niż w czerwcu - to efekt zmian cen ropy na rynkach globalnych" - napisał Polski Instytut Ekonomiczny. Według szacunków PIE inflacja bazowa w lipcu wzrosła do 3,6 proc. licząc rok do roku.

PIE: Cały III kwartał inflacja będzie utrzymywać się na podobnym poziomie

"Spodziewamy się, że przez cały III kwartał inflacja będzie utrzymywać się na podobnym poziomie. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził podwyżkę cen gazu dla gospodarstw domowych - szacujemy, że decyzja podniesie CPI o około 0,15 pkt. Mocniej rosnąć będą też ceny żywności. Równocześnie dynamika cen paliw będzie spowalniać" - napisano w komentarzu PIE.

Ekonomiści Instytutu zwrócili uwagę, że oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych mierzone przez GUS dalej pozostają niskie, co powinno ograniczać presję płacową. Równocześnie badania GfK prowadzone dla Komisji Europejskiej wskazują na rosnące obawy konsumentów.

"Zwiększa się też liczba zapytań o wzrost cen kierowanych do Google. Należy zauważyć jednak, że wyniki są dość zróżnicowane regionalnie - informacji o inflacji najczęściej szukają użytkownicy z Warszawy oraz Poznania. W województwach zachodniopomorskim czy lubuskim liczba zapytań jest prawie o 40 proc. niższa niż w głównych aglomeracjach" - napisano w komentarzu PIE.

Ekonomiści PIE prognozują, że w całym roku średnie tempo wzrostu cen przekroczy 4 proc. "Oczekujemy stopniowego spadku dynamiki inflacji bazowej. Podwyżki dalej widoczne będą jednak wśród szerokiej gamy dóbr, przede wszystkim usług" - wskazali.