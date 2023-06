Wzrost eksportu w Polsce spowolnił - wskazał Polski Instytutu Ekonomiczny w komentarzu do informacji NBP. Eksperci Instytutu oczekują, że saldo obrotów bieżących pod koniec br. pogorszy się w związku z prognozowaną poprawą krajowej konsumpcji.

W najbliższych miesiącach możliwe pogorszenie wyników bilansu handlowego /fot. Adobe Stock

Nadchodzi pogorszenie wyników bilansu handlowego

Jak poinformował we wtorek Narodowy Bank Polski (NBP), w kwietniu 2023 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,7 mld zł, a w kwietniu 2022 r. było ujemne i sięgnęło 13,8 mld zł. Według NBP w kwietniu br. wartość eksportu towarów wyniosła 122,2 mld zł, co oznacza wzrost o 2,7 mld zł (tj. o 2,2 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do kwietnia 2022 r. zmniejszyła się o 11,8 mld zł, czyli o 8,9 proc., i wyniosła 121,3 mld zł.

Sergiej Druchyn z PIE zwrócił uwagę, że wzrost eksportu w Polsce spowolnił.

Saldo obrotów towarowych wciąż pozostaje na plusie - jest to wynik słabej konsumpcji towarów w kraju - wyjaśnił.

Ekspert zwrócił uwagę, że saldo obrotów bieżących w kwietniu zamknęło się nadwyżką 359 mln euro. Jego zdaniem dodatnie wyniki rachunku obrotów bieżących są bezpośrednio związane z ożywieniem obrotów handlowych i utrzymującym się dodatnim saldem usług. Dodał, że spadek konsumpcji w kraju przyczynił się do ograniczenia importu, a eksport nadal zyskuje na sile. "Zauważamy także szybki wzrost wolumenu handlu usługami, co przekłada się na nadwyżki na tym koncie" - podkreślił. Jak dodał, jest to wynik częściowego przenoszenia konsumpcji towarowej do konsumpcji usługowej.

Dobre wyniki na rachunku obrotów bieżących NBP

"W najbliższych miesiącach spodziewamy się utrzymania dobrych wyników na rachunku obrotów bieżących" - prognozuje ekspert PIE. Zwrócił uwagę, na znaczny spadek w ostatnim półroczu pesymizmu przedsiębiorców "w kontekście przyszłego zagranicznego portfela zamówień".

Zaznaczył jednak, że saldo dochodów z zagranicy wykazuje duży deficyt. Druchyn prognozuje poprawę tej sytuacji w związku z przewidywanym spadkiem odpływu dywidend z kraju w nadchodzących miesiącach.

PIE oczekuje pogorszenia salda obrotów bieżących pod koniec bieżącego roku, "co ma związek z prognozowaną poprawą krajowej konsumpcji". "Zgodnie z aktualnymi prognozami, deficyt na koniec roku powinien wynieść -1,6 proc. PKB. Pomimo to, jest to dobry wynik na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej" - podsumował Sergiej Druchyn.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.