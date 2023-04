Zdaniem Janusza Piechocińskiego, pracę Henryka Kowalczyka trzeba rozpatrywać i oceniać na kilku płaszczyznach. Sprawy rolnicze, w tym mleczarskie, rozgrywają się na kilku poziomach.

W jego ocenie zabrakło konsekwentnego pilnowania z pozycji ministra rolnictwa cen i kosztów energii, gazu, nawozów, paliw, które w ciągu kilku ostatnich lat oszalały, nie tylko w wyniku podwyżek na giełdach światowych, ale też braku kontroli marż spółek skarbu państwa

Ocenia, iż zaniechania i brak działania administracji całego resortu i jego agend są dziś przyczyną głębokiego kryzysu polskiego rolnictwa i towarowej części polskiej wsi o czym będziemy się dowiadywać jeszcze przez kilka lat. To obciąża całe kierownictwo polityczne Państwa i Rząd w tym podającego się do dymisji Ministra - podkreśla.

Minister, mimo, że do wyborów pół roku odchodzi, a władza koncentruje się na rozwiązaniach polityczno -wizerunkowych, a merytorycznych programowy i działań nie ma. Niestety kryzys, w który weszliśmy nie dotyczy tylko rolnictwa, a w konsekwencji przemysłu rolno-spożywczego, ale firm techniki rolniczej i techniki przetwórstwa. Wieś i rolnictwo, które nie zarabia - także nie zamawia i nie kupuje. Kryzys w polskim rolnictwem jeszcze bardziej zbliża nas na co najmniej kilka miesięcy do stosunkowo długiej recesji

- uważa Janusz Piechociński