Piechociński: Wojna na Ukrainie to głód i ubóstwo w wielu krajach

Rozpoczęcie działań militarnych na Ukrainie zakłóci eksport towarów rolno-spożywczych i ograniczy podaż zbóż. Z drugiej strony zachodnie sankcje pogorszą, i tak już złą, sytuację na rynku nawozów - mówi nam Janusz Piechociński.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 24-02-2022, 12:19

Janusz Piechociński ocenia możliwy wpływ wojny na Ukrainie na sektor spożywczy. fot. PTWP

Putin atakuje Ukrainę

Janusz Piechociński, minister gospodarki w latach 2012-15 oraz prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska – Azja wskazuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że jeszcze w środę, 23 lutego możliwe były cztery potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie:

1. Intensyfikacja walk i utrzymanie obecnej linii rozgraniczenia,

2. Rozszerzenie rosyjskiej agresji o całe obszary obwodów donieckiego i Łużańskiego.

3. Intensywny konflikt na całym wschodzie i południu Ukrainy połączony z blokadą morską

4. Konflikt w pełnej skali - inwazja ze wszystkich stron, także z terytorium Białorusi.

Prezydent Putin wybrał czwarty wariant -pełną konfrontację militarną z Ukrainą. W efekcie do dotychczasowych nałożonych sankcji wejdą kolejne w pełnym uzgodnieniu liderów USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Japonii i Australii - wskazuje Piechociński.

Jakie będą gospodarcze konsekwencje wojny na Ukrainie?

Eksperci PIE analizowali konsekwencje gospodarcze dla każdego z wariantów. W pierwszym wariancie miał sprowadzić na Ukrainę stosunkową płytką recesję. Szacuje się, że spadek PKB w 2022 r. miał wynieść ok. 2 proc. w efekcie wycofania się inwestorów zagranicznych. W drugim ukraińska gospodarka miała się skurczyć się o ok. 9 proc. w 2022 r. W takiej sytuacji Ukraina wpadłaby w recesję porównywalną do tej z początku Covid-19. W trzecim scenariuszu - intensywnego konfliktu na całym wschodzie Ukrainy szacunkowe straty miały wynieść ok. 24 proc. PKB. W czwartym konsekwencją może być utrata nawet połowy rocznego PKB.

Janusz Piechociński przytacza też dane MFW, według których w latach 2013-2015 ukraińskie PKB zmalało o połowę.

- W czasie największego kryzysu związanego z wojną w Donbasie (dwuletni okres 2014-2015) polski eksport na Ukrainę spadł o 30 proc., a eksport do Rosji o 37 proc. Obecnie Ukraina jest czwartym odbiorcą polskiego eksportu poza państwami UE (2,2 proc. udziału w całości eksportu)a Rosja trzecim 3 proc. - dodaje.

Piechociński przypomina, że gospodarka Ukrainy w ostatnich latach próbowała odbudować się po kryzysie z lat 2014-15, ale na tej drodze najpierw stanęła pandemia COVID-19, a teraz konflikt z Rosją.

- Z danych Centrum Badań Gospodarczych i Biznesowych w wyniku konfliktu zbrojnego z Rosją i okupacji Krymu gospodarka Ukrainy straciła w latach 2014-2020 około 280 mld dolarów. W związku z groźbą rosyjskiej inwazji straty ukraińskiej gospodarki wynosiły w 2021 od 2 do 3 mld dolarów miesięcznie - wskazuje.

Agresja Rosji a ukraiński sektor spożywczy

Nasz rozmówca przypomina, że jak podała pod koniec 2021 roku agencja ONZ ds. żywności, światowe ceny żywności utrzymują się już w pobliżu 10-letnich szczytów, do czego przyczynia się duży popyt na pszenicę i produkty mleczne.

- Z jednej strony rozpoczęcie działań militarnych zakłóci eksport towarów rolno-spożywczych i ograniczy podaż zbóż. Z drugiej zachodnie sankcje pogorszą – i tak już złą – sytuację na rynku nawozów powodując wzrost kosztów produkcji i cen nie tylko w Europie. Narastające napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą i rozpoczęcie działań zbrojnych mają wpływ na ceny pszenicy na światowych giełdach. Tym bardziej ze świat ma ograniczone zapasy pszenicy u głównych eksporterów. Mogą one wynieść jedynie 57 mln ton, tj. o 4 mln ton mniej niż sezon wcześniej i najmniej od 9 lat. Mniejsze zapasy i niższa podaż oznaczają jedno - wyższe ceny - wskazuje.

Wojna na Ukrainie a rynek pszenicy

Piechociński przypomina, że Ukraina jest czwartym co do wielkości eksporterem pszenicy i pokrywa 12 proc. światowego zapotrzebowania na pszenicę.

- Możliwości eksportowe innych krajów (USA, Argentyna, Australia) są ograniczone, dlatego ograniczenie eksportu ukraińskiej pszenicy może spowodować problemy w wielu krajach. Kupujący na Bliskim Wschodzie i w Afryce stoją w obliczu ryzyka zakłóceń w dostawach spowodowanych konfliktem Rosja – Ukraina. Oba kraje odpowiadają za prawie 30 proc. światowego eksportu pszenicy, 19 proc. światowych dostaw kukurydzy i 80 proc. światowego eksportu oleju słonecznikowego. Kontrakty terminowe na pszenicę w Chicago skoczyły 23 lutego o ponad 2 proc. Kukurydza osiągnęła siedmiomiesięczny szczyt, również soja zyskała na wartości. Wszystkie trzy kluczowe składniki żywności i pasz wzrosły o około 40 proc. wobec najniższych poziomów z 2021 r. Spowoduje to dodatkowe konsekwencje wzrostu zagrożenia ubóstwem i głodem w wielu krajach - dodaje.

Co wojna na Ukrainie oznacza dla Polski?

Jakie będą konsekwencje wojny dla Polski i polskiej gospodarki? Piechociński przypomina, że w 2021 roku Ukraina była czwartym co do wielkości odbiorcą polskich towarów spoza UE.

- Eksport do Ukrainy stanowił 2,21 proc. całego eksportu. Ukraina była dla Polski czwartym rynkiem zbytu spoza UE także w 2020 roku. Eksport do Ukrainy wynosił wtedy 2,19 proc. całego eksportu. W początkowej fazie wojny w Donbasie, w latach 2014–2015, polski eksport skurczył się o 30 proc. W 2013 roku eksport do Ukrainy wynosił 18 mld zł, tak w roku 2014 spadł do 13,1 mld zł, a w 2015 roku do 12,4 mld zł. Względem 2013 roku oznaczało to spadek o 27,7 i 31,1 proc. Do poziomu z 2013 roku Polski eksport powrócił w 2017 roku (18,1 mld zł). W kolejnych latach notowaliśmy systematyczny wzrost: w 2018 roku: 18,9 mld zł, w 2019 roku: 21,3 mld zł, w 2020 roku: 23,3 mld zł, w 2021 roku: 28,9 mld zł - mówi.

Do Rosji w 2021 eksportowaliśmy za 36,5 mld zł – 2,8 proc. mimo embarg z 2014 szczególnie bolesnych dla produktów rolniczych i spożywczych. W efekcie wdrażanych sankcji przez Zachód i w odpowiedzi rosyjskiego odwetu sprzedaż polskich firm do Rosji też w najbliższe miesiące i lata istotnie spadnie - podsumowuje.