Strony listu intencyjnego zamierzają wspólnie opracować plan rozwoju elektrowni jądrowej w Pątnowie, w szczególności wykonać wstępne analizy środowiskowe.

Elektrownia atomowa w Pątnowie: podpisano list intencyjny

Spółki ZE PAK, PGE i koreańskie KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię. Porozumienie o współpracy podpisali też szefowie MAP i ministerstwa handlu, przemysłu i energii Korei Płd.

List podpisano w poniedziałek w Seulu w obecności wicepremiera Jacka Sasina i ministra handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yanga.

Jak deklarują strony listu, ich intencją jest ocena możliwości rozwoju współpracy w ramach lokalizacji Pątnów, gdzie znajduje się obecnie ostatnia z elektrowni na węgiel brunatny, należąca do ZE PAK.

Elektrownia atomowa w Pątnowie: Polska i Korea przygotują plan rozwoju

Strony listu intencyjnego zamierzają wspólnie opracować plan rozwoju elektrowni jądrowej, w szczególności wykonać wstępne analizy środowiskowe, opracować wstępny budżet dla etapów: przygotowań, budowy i eksploatacji, wraz z modelem finansowym projektu. Powstać ma też wariantowy harmonogram projektu. Wstępny plan rozwoju ma być gotowy w 2022 r.

Jednocześnie wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin i minister handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yang podpisali porozumienie, w którym deklarują dołożenie wszelkich starań w celu wsparcia projektu elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz zacieśnienie współpracy w zakresie wymiany niezbędnych informacji.

Jak podkreśla MAP, potencjalna współpraca ma być inicjatywą równoległą do Programu Polskiej Energetyki Jądrowej i jego uzupełnieniem.

Powstanie pierwsza elektrownia atomowa

Jak mówił wicepremier Sasin, w Pątnowie powstanie elektrownia jądrowa, budowana przez konsorcjum polsko-koreańskie. "Pierwszą zbuduje Westinghouse, postępowanie w sprawie drugiej zostanie wkrótce rozstrzygnięte" - wyjaśnił Sasin.

"Mówiliśmy, że jeszcze w tym roku powiemy Polakom, że powstanie pierwsza elektrownia jądrowa. Poszliśmy dalej. Mówimy, że w Polsce powstaną w najbliższych latach dwie nowe elektrownie jądrową, a trzecią planujemy" - powiedział Sasin.

Wicepremier dodał, że podpisany w Seulu dokument "mówi o tym, że oba rządy będą wspierały inwestycję realizowaną przez dwie duże polskie firmy i firmę koreańską. Jestem przekonany, że ta deklaracja przybierze praktyczny wymiar, aby ta inwestycja jak najszybciej stała się rzeczywistością. W czasie wcześniejszego spotkania złożyliśmy sobie bardzo mocne deklaracje, aby ten projekt mógł być realizowany" - powiedział Sasin.

Jak dodał, inicjatywę podjęcia rozmów przez PGE, ZE PAK i KHNP przyjmuje z zadowoleniem, jego zdaniem to kolejny etap wzmacniania relacji między Polską i Koreą Płd., oraz zacieśniania współpracy biznesowej.

Elektrownia atomowa ożywi gospodarkę

Minister handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yang podkreślał, że projekt wpisuje się w politykę koreańskiego rządu popierającą eksport technologii jądrowych. "Spodziewamy się, że po zawarciu ostatecznego kontraktu projekt przyczyni się do znacznego ożywienia krajowego przemysłu jądrowego" - dodał Lee.

"W obliczu niestabilności globalnych łańcuchów dostaw planujemy rozszerzyć współpracę w zakresie energetyki jądrowej na różne obszary, takie jak przemysł zbrojeniowy, wodór, baterie. Zawarcie memorandum i listu intencyjnego tworzy podwaliny do wzmocnienia współpracy z Polską, prowadzącego do obopólnych korzyści" - podkreślił minister.

Jak zaznaczył prezes KHNP Hwang Joo-Ho, APR 1400 to reaktor generacji III+, oferujący najbardziej zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa. Propozycja współpracy ze strony ZE PAK i PGE potwierdza doskonałość technologii z Korei i konkurencyjność koreańskiej energetyki jądrowej.

Polska musi inwestować w energetykę atomową

Lokalizacja Pątnów wydaje się być idealna do realizacji projektu jądrowego, stąd pomysł na stworzenie planu jego rozwoju. Posiadamy niezbędną infrastrukturę i doświadczenie. Jesteśmy firmą w procesie transformacji energetycznej, która stopniowo odchodzi od produkcji energii opartej o węgiel brunatny i rozwija odnawialne źródła energii - podkreślił szef rady nadzorczej i główny akcjonariusz ZE PAK Zygmunt Solorz.

Zdaniem prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego, Polska musi inwestować w energetykę jądrową, aby w przyszłości zastąpić nią energetykę konwencjonalną, opartą o węgiel. Wspólnie z inwestycjami w OZE będzie to podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego.

"Polska musi inwestować w wielkoskalową energetykę jądrową, aby w przyszłości zastąpić energetykę konwencjonalną opartą na węglu. Wspólnie z inwestycjami w OZE będzie to podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. "Będąc liderem krajowej transformacji energetycznej, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w regionie ogłosiliśmy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem zielonej energetyki w Polsce i największym inwestorem na Morzu Bałtyckim, a nasze plany obejmują największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, z których pierwszy prąd popłynie już za 4 lata. Do 2040 r. moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie co najmniej 6,5 GW" - zauważył Dąbrowski.

Czym zajmuje się firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)?

KHNP należy do państwowego koncernu Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Jest operatorem wszystkich działających w Korei Płd. bloków jądrowych. Koreańczycy budują też składającą się z czterech reaktorów APR1400 elektrownię Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niektóre bloki tej siłowni zostały już uruchomione.

APR1400 to reaktor wodny ciśnieniowy (PWR) o 60-letnim okresie eksploatacji. Pierwszy blok - Shin-Kori 3 - rozpoczął działalność komercyjną w 2016 r.

Według KHNP reaktor APR1400 spełnia najwyższe międzynarodowe standardy potwierdzone certyfikatami projektowymi od takich instytucji jak European Utility Requirements Organization (EUR) i US Nuclear Regulatory Commission (NRC). Model charakteryzuje się znacząco podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, posiada pasywny system bezpieczeństwa i inne rozwiązania, np. zapobiegające skutkom uderzenia samolotu pasażerskiego, dodatkowe zabezpieczenia wprowadzone po wypadku w Fukushimie, oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa - wskazał koreański koncern.

Elektrownia atomowa: kiedy zacznie się jej budowa?

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Start budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 r.