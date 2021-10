PIH: Podatek przychodowy zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców

Polska Izba Handlu przekazała w piątek na do kancelarii Premiera, Ministra Finansów, Marszałek Sejmu i przewodniczących klubów parlamentarnych apel podpisany przez licznych przedsiębiorców w sprawie procedowanego w parlamencie podatku przychodowego w ramach Rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Autor: BW

Data: 29-10-2021, 12:41

PIH: Pomimo zapowiedzi rządu, ten podatek dotknie nie tylko międzynarodowe korporacje, ale także polskich przedsiębiorców, w tym małych i średnich. fot. Shutterstock

Apel PIH w imieniu przedsiębiorców

- Zwracamy się do Państwa w sprawie projektu minimalnego podatku dochodowego dla przedsiębiorców złożonego do Sejmu ustawy druk 1532 i 1532 A - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - czytamy w apelu.

- Pomimo zapowiedzi rządu, ten podatek dotknie nie tylko międzynarodowe korporacje, ale także polskich przedsiębiorców, w tym małych i średnich. Ustawa nie uzależnia bowiem opodatkowania podatkiem minimalnym od wielkości podatnika, jego formy prawnej, poziomu przychodów czy zatrudnienia - wskazuje PIH.

I podkreśla, że wbrew deklaracjom nie będzie to podatek dotyczący największych przedsiębiorców - nie jest kierowany np. wyłącznie do przedsiębiorców spoza sektora MŚP, czy największych podatników CIT – każdy podatnik, który spełni warunki progowe, a więc udziały w podmiotach prawa handlowego i rentowność niższą niż 1% lub stratę może się na niego kwalifikować.

Upadek firm

W ocenie przedsiębiorców wprowadzenie tego podatku doprowadzi do upadku lub co najmniej poważnego pogorszenia się sytuacji firm z sektorów niskomarżowych, czyli między innymi hurtowników i dystrybutorów oraz detalistów FMCG, hurtowników i dystrybutorów elektroniki, RTV/AGD czy farmaceutyków – dziesiątków tysięcy polskich lokalnych przedsiębiorców.

- Podmioty zajmujące się hurtowym handlem pracują niejednokrotnie na rentownościach liczonych w dziesiątych częściach procenta. Mechanizm cenotwórczy jest poza zasięgiem dystrybutorów i detalistów – produktu często nie można sprzedać drożej - czytamy w apelu.

- W sektorze FMCG zagrożony jest cały model biznesu dostaw dla kilkudziesięciu tysięcy małych i średnich sklepów, które będą miały wyższe ceny sprzedaży, przy jednocześnie neutralnym wpływie podatku na logistykę firm dowożących w ramach swoich sieci, które odnotowują najwyższe rentowności - piszą przedsiębiorcy.

- Rentowność w hurcie i detalu wynosi dziś często poniżej 1 proc. Dużo się mówi o wspieraniu polskich handlowców, ale funduje się im się wzrost kosztów nabywania produktów, bo nowy podatek podwyższy koszty łańcucha dostaw. Obniży to konkurencyjność polskich firm i będzie wymarzonym prezentem dla m in. sieci dyskontów - wskazuje PIH.

- W efekcie w skrajnym przypadku może to przyczynić się do wzrostu cen detalicznych towarów pierwszej potrzeby poprzez opodatkowanie właśnie obrotu wskutek niewzięcia pod uwagę realnej wysokości marży i tym samym rentowności podmiotu - czytamy dalej.

Podatek obniży konkurencyjność polskich sklepów

Według PIH podatek ten w obecnej konstrukcji może obniżyć konkurencyjność polskich sklepów zaopatrujących się w hurtowniach FMCG wobec np. wielkich sieci dyskontów.

- Należy pamiętać, iż polscy handlowcy operują często na niskich marżach przy dużym wolumenie obrotów, po to by oferować produkty w cenach konkurencyjnych do oferowanych przez zagraniczne sieci dyskontów. Wprowadzenie tzw. podatku minimalnego od podatników podatku dochodowego, od osób prawnych oraz od podatkowych grup kapitałowych to kolejne obciążenie uderzające w system zaopatrzenia małych sklepów - wskazuje PIH.

- Szacowany dodatkowy domiarowy podatek wyniesie co najmniej ok. 50 mln zł rocznie – przy dalszym obniżeniu rentowności sektora wynikającej z pogorszenia konkurencyjności na rynku. Kwota ta może sięgnąć ok. 100-150 mln zł rocznie. Szacunki te z uwagi na możliwości oszacowania uwzględniają tylko największe firmy hurtowe, nie uwzględniają wielu tysięcy mniejszych firm i spółdzielni, które również zostaną objęte tym podatkiem - podaje.

Dla średnich i małych firm związanych z dystrybucją i handlem żywnością w Polsce może to być gwóźdź do trumny dla branży zaopatrującej w żywność i napoje blisko 80 tysięcy niezależnych sklepów spożywczych w całym kraju.

- Co warto zaznaczyć – bankructwo tych firm oznaczać będzie utratę miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników zatrudnionych w niezależnym handlu. To przełoży się na dalszy wzrost cen żywności, spadek dochodów budżetu państwa z tytułu podatków oraz erozję wpływów do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w tej chwili przez tych pracodawców - podkreśla PIH.

- Są to zbyt poważne skutki, aby takie zmiany wprowadzać w ostatniej chwili bez rzetelnej analizy wpływu na setki tysięcy polskich przedsiębiorców - apeluje.

Zmiany uderzą głównie w polskich przedsiębiorców

W uzasadnieniu projektu wskazano, iż nowy podatek będą płacić wielkie, zagraniczne korporacje, które czerpią w Polsce korzyści, ale nie płacą podatku dochodowego (likwidacja zagranicznej luki CIT).

Jednak pomimo tej deklaracji, zmiana taka uderzy przede wszystkim w polskich przedsiębiorców, którzy zostaną obciążeni dodatkowym podatkiem, w imię walki z nadużyciami zagranicznych koncernów.

Ponadto w uzasadnieniu mówi się, iż dochód nieprzekraczający 1 % przychodów jest nieadekwatny do skali i rodzaju prowadzonej działalności. Jest to oczywista nieprawda. Po pierwsze, skalę działalności osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie niskich marż (czyli niski dochód). A po drugie, w wielu branżach niskie marże, nie przekraczające 1 %, są regułą na całym świecie. A zatem próg 1 % został ustalony wbrew realiom rynkowym.

Wysokość podatku i warunki wejścia zostały ustalone w oderwaniu od faktycznej, możliwej do osiągnięcia przez daną branżę rentowności. Czyli będzie on zawierał w sobie element sankcji nałożonej na podmioty, które sumiennie płacą wszystkie podatki.

W uzasadnieniu wskazano, iż celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego. Tymczasem jej bezpośrednim skutkiem będzie rozszczelnienie tego systemu i zmniejszenie wpływów budżetowych. Projekt przewiduje bowiem uchylenie art. 15 e ustawy o CIT co będzie oznaczało zniesienie dotychczas obowiązujących ograniczeń w transferze zysków dla podmiotów o rentowności przekraczającej 1 %.

- Nowy podatek spowoduje, że firmy będą dodatkowo obciążone w czasie dekoniunktury co jeszcze dodatkowo upośledzi je w stosunku do zagranicznej konkurencji. I o ile konkurencja zagraniczna ma zasoby finansowe, aby w okresie dekoniunktury dalej sprawnie funkcjonować, spółka polska wpadnie w poważne problemy finansowe - podkreśla PIH.

- Mamy tu odwrócenie ogólnie przyjętej zasady, że im więcej ktoś zarabia, tym więcej płaci podatku. Tutaj mamy zasadę, im niższe zarobki tym wyższe podatki. To dodatkowa presja w kierunku wzrostu cen i rozwoju inflacji - wskazuje.

I dodaje, że uzasadnienie nie zawiera analizy wpływu nowej regulacji na funkcjonowanie rynku, takiego jak na przykład presja na konsolidację, która z natury rzeczy będzie realizowana przez firmy zagraniczne kosztem polskich i przez firmy większe wobec mniejszych.

- Warto zwrócić uwagę że nie dokonano analizy wpływu regulacji na sektor MŚP, bezpodstawnie przyjmując, iż regulacja tego sektora nie dotyczy. Wpływ ten z pewnością wystąpi, ponieważ zjawisko niskiej rentowności i straty występuje w każdym sektorze - zaznacza Polska Izba Handlu.

- Projekt budzi wątpliwości także co do zgodności z art. 32 i 31 ust. 3 Konstytucji RP (równość wobec prawa i proporcjonalność). Różnicuje bowiem stawkę podatkową dla przedsiębiorców bez racjonalnych przesłanek. Ponadto nakłada na przedsiębiorców sankcje bez ustalenia ich odpowiedzialności za działania zabronione - podsumowuje.

Apel podpisali:

AB S. A.

Krzysztof Kucharski

Delikatesy A&A

Andrzej Partyka

Delikatesy Granat S.C.

Karol Graniszewski

Eurocash Serwis Sp. z o.o.

Jacek Owczarek

Firma Handlowa D. Parzniewska

Danuta Parzniewska

Firma Handlowo-Usługowa

Łukasz Owczarczyk

Galicja Tomaszek

Janusz Tomaszek

Grupa Chorten Sp. z o.o

Krzysztof Pakuła, Sylwia Olechno

GS Bukowina Tatrzańska Sp zo o

Jan Budz

GS Samopomoc Chłopska w Brusach

Józef Cysewski

GS Samopomoc Chłopska w Kąkolewnicy

Jan Sijka

Jaskółka Sp z o. o.

Zbigniew Ganzke

KRZSS Społem

Ryszard Jaśkowski

Lewiatan Holding S.A

Robert Rękas

ŁSS w Łodzi

Witold Malicki

Market Podlaski B. Zieleniewski

Benedykt Zieleniewski

Partnerski Serwis Detaliczny SA

Sławomir Ignatowicz

Polskie Sklepy Spożywcze Sp z o. o.

Dariusz Nachtygal

Polskie Sklepy Spożywcze Sp zo o

Aneta Chałupka

Pracownia Krawiecka

Maciej Kwak

PSS Społem w Barlinku

Emanuel Wysoczański

PSS Społem w Bytowie

Bogdan Łoza

PSS Społem w Grudziądzu

Ryszard Grynda

PSS Społem w Kędzierzynie Kożle

Zbigniew Zdeb

PSS Społem w Lidzbarku Warmińskim

Jerzy Niedżwiecki

PSS Społem w Łapach

Joanna Łukawska

PSS Społem w Łęczycy

Wiesława Chwieduk

PSS Społem w Łowiczu

Agnieszka Sokołowska

PSS Społem w Morągu

Dariusz Nachtygal

PSS Społem w Nidzicy

Dawid Chałubowicz

PSS Społem w Nowym Targu

Irena Rosowska

PSS Społem w Olsztynie

Stanisław Tunkiewicz

PSS Społem w Ostrołęce

Anna Golińska

PSS Społem w Sławnie

Maciej Leśków

PSS Społem w Staszowie

Agnieszka Płatkowska

PSS Społem w Wałczu

Ewa Wojdylak

PSS Społęm w Głogowie

Magdalena Zgondek

Sklep spożywczo- przemysłowy

Andrzej Bodzioch

Sklep spożywczo-przemysłowy

Bogusław Pietrusiewicz

Sklep spożywczy YOGI

Marta Drozdowska

Społem Chełm Sp zo o

Krzysztof Zając

Społem Grajewo Sp z o. o.

Barbara Sulewska

Społem Kołobrzeg Sp zo o

Innocenta Iwińska

Społem Lubartów Sp z o. o.

Grzegorz Poznański

Społem Zakopane Sp z o. o.

Józef Szwab

Spółdzienia Handlowo Produkcyjna w Trawnikach

Dorota Łuczkiewicz

