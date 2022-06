PiS przed wyborami zwaloryzuje 500 plus? Ma urosnąć do 700 zł

Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, PiS chce przed wyborami zwaloryzować świadczenie 500 plus i podnieść jego wartość do 700 zł. Oprócz nadchodzących wyborów przyczyną jest także najwyższa od ponad 20 lat inflacja.

Świadczenie 500 plus ma zostać zwaloryzowane przed wyborami/ fot. Lukasz Radziejewski on Unsplash

Waloryzacja świadczenia 500 plus

Według danych GUS inflacja w maju wyniosła 13,9 proc. Tymczasem program 500 plus funkcjonuje od 2016 roku i nie był ani razu waloryzowany. Jak wyliczył Instytut Emerytalny, obecne 500 plus jest de facto warte ok. 395 zł.

- Gdyby funkcjonowały podwyżki takie jak w przypadku emerytur, 500+ wzrosłoby dziś do 614 zł - szacuje dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

700 plus zamiast 500 plus?

Dziennik dotarł także do anonimowych osób związanych z PiS, które twierdza, że w przyszłorocznej kampanii wyborczej rządząca partia ogłosi, że podnosi 500 plus do 700 zł. Niewykluczone, że o planowanej podwyżce świadczenia partia wspomni wcześniej - bo na sobotniej (4 czerwca) konwencji PiS.

