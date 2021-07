PKN Orlen: rekordowy zysk w I półroczu 2021 r.

PKN Orlen wypracował w I półroczu 2021 r. zysk w wysokości 4,116 mld zł wobec 2,123 mld przed rokiem. Z kolei przychody ze sprzedaży były o ponad jedną trzecią wyższe.





Autor: PAP

Data: 29-07-2021, 09:40

PKN Orlen prawie podwoił zysk z pierwszego półrocza 2020 r./fot. shutterstock

Przychody PKN Orlen wyniosły w I półroczu 2021 r. prawie 54 mld zł, wobec 39 mln w I półroczu 2020 r. EBITDA wyniosła niemal 7,7 mld zł wobec nieco ponad 5,1 mld zł przed rokiem.

Poziom EBITDA LIFO był historycznie wysoki, wyższy o 1,2 mld zł rok do roku - zaznaczyła spółka. W II kwartale zysk wyniósł 2,2 mld zł, a wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku - 73 proc.

Wyniki PKN Orlen to efekt rekordowych marż petrochemicznych, wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego oraz osłabienia złotówki względem euro. Spółka odnotowała w tym czasie wzrost marży na wszystkich produktach petrochemicznych.

Dobre wyniki segmentu energetycznego to efekt wzrostu wyniku Grupy Energa. Jej wynik EBITDA w II kwartale br. wyniósł 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł rok do roku. Na wynik korzystnie wpłynęła również wycena i rozliczenie kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego - zaznaczyła spółka.

PKN Orlen wypracował rekordowy zysk w I półroczu 2021

Segment detaliczny w drugim kwartale miał wynik EBITDA LIFO na poziomie 828 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. rok do roku. Zanotowano spadek marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim oraz wzrost marży pozapaliwowej na wszystkich rynkach. Wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły rok do roku o 13 proc.

W II kwartale Orlen zanotował wzrost sprzedaży benzyny o 15 proc., oleju napędowego o 12 proc oraz paliwa lotniczego JET o 119 proc., przy niższej o 6 proc. sprzedaży LPG.

W ujęciu półrocznym PKN Orlen zanotował w dwóch pierwszych kwartałach 2021 r. zysk netto w wysokości 4,116 mld zł, wobec 2,123 mld w tym samym okresie przed rokiem. Przychody ze sprzedaży były o ponad jedną trzecią wyższe - wyniosły prawie 54 mld zł, wobec 39 mld w I półroczu 2020 r. EBITDA wyniosła niemal 7,7 mld zł, wobec nieco ponad 5,1 mld zł przed rokiem.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen jest zdania, że wyniki dowodzą, że "wizja silnego multienergetycznego koncernu, opartego na kilku obszarach działalności, jest spójna, skutecznie realizowana i w pełni odpowiada na współczesne wyzwania branży Oil&Gas"

"W trudnym otoczeniu wypracowaliśmy lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2015-2018, kiedy na rynku rafineryjnym panowało makroekonomiczne eldorado. Dzięki temu mamy solidne podstawy finansowe do realizacji biznesowych celów" - stwierdził Obajtek.

Jego zdaniem PKN Orlen, jako "lider transformacji energetycznej", prowadzi obecnie największy w historii spółki program inwestycyjny. "To procentuje - już każdy segment przynosi zyski i aktywnie wspiera realizowaną przez nas strategiczną wizję. W połączeniu z bezpiecznym, zielonym finansowaniem naszej działalności i dbałością o dalszy zrównoważony rozwój mamy pełen obraz nowoczesnego ORLEN2030, który konsekwentnie budujemy" - dodał Obajtek.