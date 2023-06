Polacy zarabiający najmniej mają szansę na wypłatę o 590 zł brutto większą w stosunku do grudnia 2022. Jak od lipca będzie się prezentować wypłata netto przy płacy minimalnej? - informuje interia.pl.

Płaca minimalna wzrosła w styczniu tego roku, a w lipcu spodziewać się można kolejnej podwyżki/fot. shutterstock

Ile wyniesie płaca minimalna na rękę w 2023?

Od stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, czyli 2700 zł netto. W lipcu płaca minimalna ma wzrosnąć do 3600 zł brutto, czyli 2780 zł netto. Jest to ok. 20 proc. więcej niż w grudniu 2022.

Lipcowa podwyżka nie przełoży się spory wzrost wypłaty. Dlaczego rządzący dwukrotnie w tym roku zdecydowali się podnieść płacę minimalną?

Są do tego zobligowani przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dwie podwyżki muszą zostać wprowadzone w życie, jeśli inflacja przekracza 5 proc. Gdy ogłaszano wysokość płacy minimalnej na 2023, czyli we wrześniu 2022, wysokość inflacji wynosiła 16,1 proc. Obecnie jest to 13 proc.

Ile będzie wynosić płaca minimalna w 2024 roku? Wszystko wskazuje, że inflacja pozostanie z nami zdecydowanie na dłużej, z pewnością można liczyć na dalsze podwyżki płacy minimalnej w kolejnych latach. Płaca minimalna 2024. Przez nieprecyzyjne przepisy kwota może być o 830 zł wyższa, ale nie musi.

