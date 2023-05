Biznes i technologie

Planowana jest coroczna waloryzacja 800 plus?

Autor: PAP

Data: 16-05-2023, 08:28

Od 2024 roku 500 plus będzie świadczeniem 800 plus. Z naszych informacji wynika, że planowana jest coroczna waloryzacja tych środków - pisze we wtorek "Super Express".

Zdjęcie ilustracyjne