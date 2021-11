Platformy crowdfundingowe mogą działać na starych zasadach

KNF nie posiada jeszcze kompetencji do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego. Na razie platformy crowdfundingowe mogą jednak działać na dotychczasowych zasadach – wynika z opublikowanego w środę stanowiska nadzoru.

Autor: PAP

Data: 03-11-2021, 13:56

Platformy crowdfundingowe mogą działać na starych zasadach /fot. shutterstock

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w środę "Stanowisko UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do 10 listopada 2021 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia w sprawie dostawców usług finansowania społecznościowego". W stanowisku KNF przypomniała, że od 10 listopada wchodzą w życie przepisy tego rozporządzenia, które m.in. nakazuje państwom członkowskim wyznaczenie właściwego organu odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji i obowiązków przewidzianych w tym rozporządzeniu.

"Brak wskazania organu właściwego powoduje niemożliwość stosowania przepisów rozporządzenia. Na szczeblu krajowym wyznaczenie organu właściwego nastąpi poprzez zmianę art. 3 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, zawartą w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (UC76). Zgodnie z tym projektem na terytorium RP organem właściwym będzie Komisja Nadzoru Finansowego" - napisano w stanowisku nadzoru.

KNF wyjaśniła, że do momentu publikacji stanowiska ustawa nie weszła w życie, a do tego czasu nie będzie wyznaczonego organu właściwego i tym samym nie może rozpocząć się żaden proces licencyjny na podstawie przepisów Rozporządzenia 2020/1503.

"Oznacza to, że do momentu wejścia w życie tej ustawy Komisja nie jest organem właściwym w rozumieniu Rozporządzenia 2020/1503 i nie posiada kompetencji przyznanych tym rozporządzeniem, w tym kompetencji do rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego" - stwierdzono w stanowisku nadzoru.

KNF zastrzegła jednak, że rozporządzenie pozwala na kontynuowanie świadczenia usług finansowania społecznościowego zgodnie z obecnie obowiązującym prawem krajowym do 10 listopada 2022 r. lub do dnia uzyskania zezwolenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

"Do momentu rozpoczęcia obowiązywania Rozporządzenia 2020/1503 polskie przepisy nie określały ani nie reglamentowały zasady świadczenia usług przez dostawców finansowania społecznościowego. Tym samym dopuszczalna jest działalność podmiotów określanych mianem +platform crowdfundingowych+, która ogranicza się wyłącznie do prowadzenie działalności promocyjnej, związanej z ofertami publicznymi w rozumieniu ustawy o ofercie" - wskazano w stanowisku nadzoru finansowego.

KNF sprecyzowała, że na podstawie przepisów przejściowych możliwe jest kontynuowanie działalności wszystkich platform crowdfundingowych, które działały przed 10 listopada 2021 r. zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, a więc na podstawie swobody świadczenia usług i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

"Oznacza to, że w okresie przejściowym takie platformy będą musiały przestrzegać wymogów prawa krajowego, w oparciu o które działały przed 10 listopada 2021 r., a przepisy Rozporządzenia 2020/1503 znajdą zastosowanie do ich działalności dopiero od dnia uzyskania przez nie zezwolenia (...)" - wyjaśniono w stanowisku KNF.

Dodano, że działalność bez zezwolenia przestanie być możliwa po 10 listopada 2022 r.