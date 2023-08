Nowe prawo ustanawia nowy limit płatności między przedsiębiorcami w postaci gotówki, radykalnie go obniżając - z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Za przekroczenie limitu grożą wysokie kary. Nowością są zmiany w obrocie między przedsiębiorcą a konsumentem, gdzie limit płatności gotówką wyniesie 20 tys. zł.

Płatności gotówką będą zakazane? Ile wyniesie nowy limit? Fot. shutterstock

Sztuka optymalizacji

Nie tylko w gospodarce nie ma rozwiązań idealnych. Każde z nich, oprócz zalet, ma też mniejsze lub większe wady. Cała sztuka zaś polega na tym, by wybrać optymalne. A ponieważ w gospodarce też następują zmiany, dodatkowo warto opanować sztukę optymalizacji, a więc dostosowywania aktualnie wybieranego rozwiązania, bądź jego korekty, adekwatnie do zmian. To samo dotyczy sposobu płacenia za zakupy czy usługi. Obrót gotówkowy ma zalety i wady.

Limity w transakcjach

Od 1 stycznia 2024 roku w transakcjach między konsumentem, a przedsiębiorcą nie zostanie wprowadzony limit dla transakcji gotówkowych. Z kolei w transakcjach zawieranych między przedsiębiorcami limit zostanie utrzymany na poziomie 15 tys. zł.

