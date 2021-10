Pocztowcy będą domagać się podwyżek

Związek Zawodowy Pracowników Poczty 18 października br. (poniedziałek), o godz. 12.00, organizuje manifestację pod Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie (ul. Wspólna 6). Związkowcy zbiorą się, by wyrazić swoją niezgodę na brak podwyżek wynagrodzeń. Przekażą też Ministerstwu petycję dotyczącą podniesienia płac, pod którą podpisywali się pracownicy PP.

Większość pracowników Poczty zarabia minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Przy tak niskiej płacy, wielu Pocztowców żyje w skrajnie ograniczonym standardzie. Wzrost wynagrodzeń w Spółce, która jest operatorem wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej, powinien być jednym ze strategicznych celów rządu RP. Ostatnia podwyżka wynagrodzeń była w 2018 r, później już tylko następowało wymagane prawem podnoszenie do kwoty najniższej płacy krajowej w danym roku. Niedociągnięcia, które występują w Spółce spowodowane są właśnie niskimi zarobkami i co za tym idzie brakiem motywacji do pracy oraz dużą fluktuacją kadry, co nie pozwala realizować zadań na wysokim poziomie merytorycznym, jakościowym i organizacyjnym.

Pocztowcy chcą podwyżek

Pracownicy Poczty Polskiej domagają się wyższych płac i szacunku dla ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Zarząd Poczty Polskiej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych od wielu lat lekceważy i ignoruje zgłaszane przez Związki Zawodowe postulaty dotyczące poprawy warunków pracy i płacy, prowadząc pozorowany dialog w tej sprawie.

W imieniu wszystkich pracowników Poczty i swoim, Związkowcy postulują pilną zmianę prawa pocztowego zapewniającą pokrycie kosztu świadczenia usług powszechnych, pilne dofinansowanie PP zapewniające jej szybką i skuteczną modernizację oraz przejście z usług listowych na paczkowe, współfinansowanie przez państwo nowych obowiązków nakładanych na Spółkę, uszczelnienia systemu celno-podatkowego oraz Narodowego Operatora Cyfrowego.