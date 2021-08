Podatek od mięsa przyniesie więcej szkody niż pożytku?

Podatek od czerwonego mięsa może pomóc ograniczyć zmiany klimatyczne, ale w ogólnym rozrachunku może wyrządzić więcej szkody niż pożytku - wskazują naukowcy z brytyjskiego instytutu badawczego Rothamsted Research.

Brytyjscy badacze ocenili skutki wprowadzenia tzw. podatku od mięsa. fot. shutterstock

Podatek od mięsa - ile będzie kosztował?

Założony w 1843 r. Rothamsted Research to jedna z najstarszych rolniczych instytucji badawczych na świecie. Naukowcy brytyjskiego instytutu przeanalizowali możliwe skutki wprowadzenia podatku od mięsa w Wielkiej Brytanii.

Według badania „podatek od mięsa” kosztowałby Wielką Brytanię 242 miliony funtów rocznie. Z kolei oszczędności wynikające ze zmniejszenia emisji obliczono na około 100 mln funtów rocznie.

Dr Taro Takahashi, specjalista w dziedzinie ekonomiki rolnictwa, który prowadził badania nad podatkiem, powiedział, że na skutek wprowadzenia daniny straty ekonomiczne ponieśliby nie tylko hodowcy, ale całe społeczeństwo.

- Patrząc na temat wyłącznie z perspektywy zmian klimatu, nasze wyniki jednoznacznie potwierdziły tezę, że podatek od czerwonego mięsa może zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Niestety, to dopiero połowa historii. Ten sam podatek może również zmusić wiele gospodarstw hodowlanych do wycofania się z branży, nawet jeśli użytki zielone są w rzeczywistości najbardziej rozsądnym sposobem użytkowania gruntów w danym miejscu - dodał.

Podatek od mięsa politycznie niemożliwy?

Dr Takahashi wskazał także, że oprócz wpływu na konsumentów i rolników, efekt domina będzie odczuwalny w całym łańcuchu dostaw, a także w społecznościach wiejskich, które wspierają i są wspierane przez rolników.

Głośny w Wielkiej Brytanii raport inicjatywy 'National Food Strategy' wzywa do zmniejszenia spożycia mięsa o 30 proc., nie rekomendując jednak wprowadzania podatku od mięsa, nazywając ten postulat „politycznie niemożliwym”.

Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką zwolenników podatku, którzy wskazują, że produkcja nabiału, wołowiny czy jagnięciny powodują większe emisje gazów cieplarnianych niż produkcja drobiu, wieprzowiny czy żywności pochodzenia roślinnego.

Podczas gdy owce i bydło w Wielkiej Brytanii są zazwyczaj hodowane na trawie, drób i świnie są karmione głównie zbożami, które zamiast tego mogłyby być spożywane przez ludzi. Przy ograniczonej przestrzeni dostępnej dla rolnictwa, hodowla żywności dla zwierząt gospodarskich, a nie dla ludzi, jest często postrzegana jako nieefektywne wykorzystanie ziemi.

Podatek od mięsa? Specjaliści mają inny pomysł

Dr Takahashi mówi, że zamiast wprowadzania "ogólnego" podatku od mięsa, lepszym rozwiązaniem byłoby przyjrzenie się, które obszary kraju są najlepsze do hodowli bydła i owiec, a które lepiej wykorzystać do innych zastosowań, jak np. produkcja roślinna dla ludzi czy agroleśnictwo.

- Wymagałoby to bardziej zniuansowanego podejścia, polegającego na porównaniu oszczędności w emisji węgla z ilością produkowanych składników odżywczych i wpływem na gospodarkę, zarówno lokalnie, jak i na szczeblu krajowym - dodał.

Specjaliści Rothamsted Research po raz pierwszy zbadali, jaki byłby wpływ podatku od mięsa na całą gospodarkę. Oszacowano, że nawet przy umiarkowanych stawkach podatkowych proponowanych wcześniej dla Wielkiej Brytanii (19 proc. na mięso i 11 proc. na nabiał) straty wyniosłyby 242 mln funtów brytyjskich rocznie.

Badacze wykazali, że straty wynikałyby w głównej mierze z konieczności zagospodarowania ziemi i pracowników - przeniesienia ich z gospodarstw hodowlanych do innych gospodarstw rolnych lub przemysłów pozarolniczych.

Podatek od mięsa zmniejszy emisję CO2?

Badanie wykazało także, że w wyniku wprowadzenia daniny produkcja mięsa i mleka uległaby zmniejszeniu, przy czym znaczne oszczędności gazów cieplarnianych odnotowano zarówno bezpośrednio w gospodarstwach, jak i w pośrednio powiązanych branżach, takich jak produkcja agrochemikaliów.

Zgodnie z proponowanym podatkiem przewiduje się, że emisje powodujące zmianę klimatu zmniejszą się o 2,5 mln ton CO2 rocznie, co w przeliczeniu na ekwiwalent pieniężny daje 101 mln funtów rocznie. Potwierdza to tezę lansowaną przez zwolenników podatku, którzy twierdzą, że modele ekonomiczne przewidują znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w wyniku opodatkowania mięsa.

- Jednak wiele z tych analiz nie uwzględnia szerszych skutków opodatkowania - poza rynkiem czerwonego mięsa i nabiału. Skutki makroekonomiczne związane ze spadkami w przemyśle hodowlanym były w większości nieznane przed tym badaniem – powiedział dr Takahashi.

Podatek od mięsa - skutki makroekonomiczne

Profesor Michael Lee, zastępca rektora Uniwersytetu Harper Adams, który był współautorem artykułu w Rothamsted, dodał, że badanie pokazuje również istotną rolę, jaką odpowiedzialna konsumpcja produktów pochodzących od przeżuwaczy może odgrywać w zrównoważonym systemie żywnościowym Wielkiej Brytanii.

- Przeżuwacze są najskuteczniejszym dostawcą kluczowych składników odżywczych dla ludzkiego zdrowia z gruntów nieodpowiednich do uprawy roślin. Badanie podkreśla, że ​​nawet przy obniżonym poziomie spożycia białka, co zaleca Narodowa Strategia Żywnościowa, przeżuwacze, biorąc pod uwagę brytyjski krajobraz, powinny nadal dostarczać wysokiej jakości białko z użytków zielonych. W ten sposób można uwolnić bardziej żyzne ziemie na dostarczanie błonnika i witamin poprzez warzywa i owoce - wskazał.

Kolejnym krokiem zespołu badawczego było określenie, które użytki zielone powinny nimi pozostać w celu bardziej zrównoważonej produkcji żywności. Zadanie to dr Takahashi określa jako „krytyczne” dla przyszłości rolnictwa Wielkiej Brytanii.

- Biorąc pod uwagę, że obecnie spożywamy więcej produktów zwierzęcych niż jest to zalecane żywieniowo, być może społecznie nieoptymalne jest utrzymywanie wszystkich dzisiejszych użytków zielonych do wypasu. Powstaje zatem pytanie, na jakiej glebie, w jakim lokalnym klimacie i innych warunkach geograficznych hodowle są pożądane przez społeczeństwo? Bezwzględnie musimy odpowiedzieć na to pytanie, zanim polecimy określonemu rolnikowi zaprzestanie hodowli zwierząt. W przeciwnym razie bardzo prawdopodobne staną się negatywne konsekwencje rozwiązań w rodzaju podatku od mięsa - podsumował.