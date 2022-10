Podatek od nadmiarowych zysków - zapowiedziana przez ministra Jacka Sasina nowa danina budzi wiele obaw wśród przedsiębiorców. W oczekiwaniu na oficjalny projekt, zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące "daniny Sasina", o których dziś wiemy.

Podatek od nadmiarowych zysków to nowy projekt Jacka Sasina. Co wiemy o nowej daninie? fot. PAP

Podatek Sasina. Co wiemy dziś o podatku od nadmiarowych zysków?

24 września Jacek Sasin zapowiedział wniesienie pod obrady rządu projektu rozwiązań, które dotyczyć będą opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych.

Sasin szacuje, że wpływy do budżetu z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków wyniosą ponad 13 mld zł. Sasin o podatku od nadmiarowych zysków: Chcemy dać impuls inwestycyjny

Jak będzie wyliczany podatek Sasina?

Jak pisały "Dziennik Gazeta Prawna" i "Rzeczpospolita", podatek od nadzwyczajnych zysków ma wynieść 50 proc.

"Proponuje się, aby obowiązek uiszczenia daniny ciążył na przedsiębiorcach, których marża zysku brutto za 2022 r. jest większa od ich uśrednionej marży brutto za lata 2018, 2019 oraz 2021 r. Postuluje się nie uwzględniać roku 2020 w wyliczeniu z uwagi na jego wyjątkowy, pandemiczny charakter" - wynika z projektu założeń, które cytuje "DGP".

Podatek Sasina. Kiedy poznamy szczegółowy projekt?

Po tym jak alarmistyczne doniesienia o wprowadzeniu podatku od nadmiarowych zysków przetoczyły się przez media, głos zabrał sam Jacek Sasin.

Szef MAP odpowiedział, że w ciągu 2 tygodni (w połowie października - przyp. red.) powinny być konkretne przepisy. "Wtedy będziemy rozmawiać o szczegółach, dziś mówię tylko o pewnej idei" - wskazał.

Jacek Sasin wskazał jednocześnie, że podatek od nadmiarowych zysków nie obejmie dodatkowych dochodów, jeśli one będą pochodzić z rozszerzenia działalności i pozyskiwania nowych klientów.

Jak wyjaśnił, chodzi o to, żeby zniechęcić firmy, które w ramach kryzysu i inflacji powiększają w sposób nieuzasadniony swoje marże.

"Nie wszyscy robią to celowo, są również mechanizmy prawne, tak jak te, które dotyczą spółek energetycznych, że te marże rosną w sposób nieuzasadniony. I tutaj, ta interwencja państwa musi być" - dodał wicepremier.

Co będzie można odpisać od podatku Sasina?

Jak dodał, komentatorzy zwracają uwagę, że to może ograniczyć inwestycje spółek. "Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że chcemy przewidzieć mechanizm odpisywania od podstawy opodatkowania inwestycji, żeby dać impuls inwestycyjny, bo są one nam dziś bardzo potrzebne" - zapowiedział szef MAP.

Zwrócił uwagę, że takie rozwiązania są szeroko analizowane na świecie. "Również Komisja Europejska dyskutuje o opodatkowaniu firm energetycznych, które są liderami generowania wysokich marż" - dodał wicepremier.

Kogo obejmie podatek od nadmiarowych zysków?

Warsaw Enterprise Institute wskazuje, że choć propozycja podatku od nadmiarowych zysków nie została ujęta jeszcze w formie projektu aktu prawnego, sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie:

Na przestrzeni kilku dni zmieniali się potencjalni adresaci nowego podatku: od spółek z sektora energetycznego przez spółki skarbu państwa, a obecnie wszystkie spółki z wyłączeniem małych i średnich przedsiębiorstw - pisze WEI.

Podatek Sasina karą za dobre inwestycje firm?

WEI zauważa, że metodologia obliczania podatku od nadmiarowych zysków oznacza w praktyce, że każdy duży przedsiębiorca, który w bieżącym roku uzyska korzystniejszą proporcję między przychodami i kosztami niż w latach poprzednich, będzie musiał połowę tego „nadmiarowego” zysku oddać do skarbu państwa. Czytaj też: Podatek od nadmiarowych zysków pogłębi kryzys? "To strzał w kolano dla rządu"

- Słowo nadmiarowy nieprzypadkowo zostało wzięte w cudzysłów, bo niekoniecznie musi oznaczać zawyżanie cen, czy inne manipulacje. Wyższe zyski mogą wynikać chociażby z nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich, rozwoju przedsiębiorstwa, unowocześniania produkcji, czy po prostu wprowadzenie nowego produktu na rynek. Tym samym nowy podatek dla innowacyjnych przedsiębiorców może stać się swoistą karą za inwestycje oraz prowadzić do ich ograniczenia w przyszłości. Pozbawienie spółek części zysku będzie zapewne skutkowało obniżeniem nakładów inwestycyjnych w kolejnym roku, dodatkowo zmniejszając konkurencyjność polskiej gospodarki - wskazuje organizacja.

Czy podatek Sasina wejdzie w życie?

Nie brak opinii, wedle których pogłoski o wprowadzeniu podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) są próbą zbadania nastrojów społeczeństwa.

- Niewykluczone, że poprzez wieści o tzw. podatku od nadmiarowych zysków rząd jedynie sonduje przedsiębiorców. Możliwe jest też, że zamierza skorzystać ze starej sztuczki negocjacyjnej, wedle której należy najpierw wszystkich przerazić, a później wprowadzić rozwiązanie, które będzie co prawda dolegliwe dla gospodarki, ale spotka się z westchnieniem ulgi opinii publicznej ze względu na mniejszą siłę niszczycielską niż pierwotnie sugerowane - ocenia Mariusz Szymyślik, dyrektor do spraw analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w tekście Podatek Sasina wyhamuje innowacyjność branży mięsnej?

Przedstawiciele branży mięsnej nie ukrywają, że propozycja wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków mocno ich zaskoczyła.

- (...) Podobnie jak przedsiębiorstwa z innych branż zostaliśmy zaskoczeni informacją dotyczącą tego, że 50% podatek od nadzwyczajnych zysków nie będzie dotyczył tylko spółek energetycznych, ale każdego dużego przedsiębiorstwa, a więc firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. Wygląda więc na to, że jakakolwiek pomoc dotycząca zażegnania kryzysu energetycznego zostanie sfinansowana przez nas samych. Jaki więc jest sens takiego rozwiązania? Jeśli proponowane zmiany podatkowe wejdą w życie, to przyczynią się do obniżenia konkurencyjności całej branży rolnej na rynku nie tylko polskim, ale również europejskim - wskazuje Wiesław Różański, prezes UPEMI.

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele branż: drobiarskiej - Podatek Sasina a drobiarstwo. Branża wskazuje cztery negatywne skutki, mleczarskiej Prezes ZPPM: Podatek od nadzwyczajnych zysków to kolejny impuls kryzysowy dla mleczarstwa

Podatek Sasina nie obejmie Orlenu?

Co ciekawe, Daniel Obajtek, prezes Orlenu już zapowiedział, że jego firmy "danina Sasina" nie obejmie.

W przypadku PKN Orlen nie pojawiły się nadmiarowe zyski, które podlegałyby opodatkowaniu planowaną nową daniną, uważa. Podatek od nadmiarowych zysków nie obejmie PKN Orlen?

Jakie będą dalsze losy podatku od nadmiarowych zysków?