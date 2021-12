Polexit może kosztować nas nawet 37 mld zł do 2023 r

O polexicie mówi się w kontekście konfliktu Warszawy z Brukselą w dziedzinie praworządności i dostępu do funduszy unijnych. Chociaż wyjście Polski z UE to scenariusz bardzo mało prawdopodobny, to samo jego dyskutowanie może być kosztowne. Zdaniem ekonomisty Damiana Olko może kosztować nas nawet 37 mld zł do 2023 r.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 02-12-2021, 12:36

Warsaw Enterprise Institute publikuje raport, w którym przedstawione są możliwe konsekwencje finansowe chaosu informacyjnego wokół polexitu. Autorem raportu jest ekonomista Damian Olko.

Chociaż obecnie rynek finansowy uważa polexit za bardzo mało prawdopodobny scenariusz. To wniosek z obserwowanych procesów na rynku finansowym, zwłaszcza kursu złotego i wyceny polskich obligacji rządowych oraz akcji. Bez wątpienia jednak niepewność związana ze stanem relacji Polski z instytucjami UE oddziałuje w sposób istotny i negatywny na polską gospodarkę. W krótkim terminie bezpośrednim i najważniejszym skutkiem sporu między polskim rządem a instytucjami UE jest wstrzymanie akceptacji Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Zdaniem Damiana Olko opóźnienie KPO do pierwszej połowy 2022 r. w Polsce będzie skutkować niższym PKB o 2,3 mld zł w 2021 r, o 7,3 mld zł w 2022 r. oraz o 12,7 mld zł w 2023 roku w porównaniu z hipotetycznym scenariuszem uruchomienia KPO w połowie 2021 r. W przypadku scenariusza braku realizacji KPO do drugiej połowy 2023 r., w 2022 r. PKB będzie niższy o 12,2 mld zł, z kolei w 2023 r. o 22,9 mld zł w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym, czyli akceptacją KPO w połowie 2021 r.

Z powodu tarć między Polską a UE zmniejszą się także dochody podatkowe budżetu państwa.

Według autora raportu w zależności od scenariusza dla KPO, w 2022 r. budżet straci od blisko 1,2 do 2 mld zł wpływów z podatków, a w kolejnym roku koszt wyniesie od 2 do 3,7 mld zł utraconych dochodów podatkowych. Osłabienie złotego w okresie ostatnich 12 miesięcy przełoży się na około 0,3 pkt proc. wyższą inflację w porównaniu z hipotetycznym scenariuszem, gdyby KPO został zaakceptowany w połowie 2021 r. W przypadku braku akceptacji KPO do końca 2022 r. inflacja będzie wyższa w pierwszym kwartale 2022 r. o 0,4 pkt proc., a w kolejnych dwóch kwartałach o 0,5 pkt proc.

Dalsze następstwa niepewności i związanej z nią różnych ścieżek inflacji i PKB mogą obejmować m.in. większe podwyżki stóp procentowych NBP (z powodu wyższej inflacji) oraz zwiększenie obciążeń fiskalnych (lub redukcję innych wydatków publicznych bądź też wzrost deficytu sektora finansów publicznych.