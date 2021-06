Polityka Przemysłowa to dobra diagnoza dla polskiego biznesu

Polityka Przemysłowa to dobra diagnoza dla polskiego biznesu - napisał w czwartek ekspert Konfederacji Lewiatan Jacek Męcina, odnosząc się do nowego programu przedstawionego przez ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

Polityka Przemysłowa Polski jest zestawem działań, który - jak czytamy na stronach MRPiT - ma pomóc w pełni wykorzystywać i rozwijać potencjał polskiego przemysłu.

"Już sama idea stworzenia strategicznego dokumentu, który traktuje o kierunkach i priorytetach rozwoju przemysłu, ograniczania, dobrze zdiagnozowanych w konsultacji ze środowiskiem biznesu barier i wreszcie zaprojektowanie instrumentów wsparcia oraz działań po stronie administracji publicznej, zasługuje na pochwałę" - ocenił cytowany w informacji doradca zarządu Konfederacji Lewiatan Jacek Męcina.

Wskazał, że w formie Białej Księgi zdefiniowano główne wyzwania, zapowiadając rozwiązywanie problemów branż przemysłowych z wykorzystaniem instrumentów legislacyjnych i programowych dopasowanych do ich potrzeb.

Brak perspektywy

Zaznaczył, że państwo nie może być jedynym gospodarzem i aktorem projektowanego wsparcia dla przemysłu, a osiąganie synergii w inwestycjach w cyfryzację, odnawialne źródła energii, energooszczędność, czy recykling i inne formy ochrony środowiska wymaga strategicznej współpracy biznesu z samorządami. Męcina uważa, że tej perspektywy brakuje w dokumencie, ale wyraził nadzieję, "że na kolejnych etapach formułowania wsparcia w kontraktach branżowych, zostanie uwzględniona także ta perspektywa".

W informacji napisano, że udział przemysłu w wartości dodanej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się, pomimo zaburzeń związanych z pandemią, na stabilnym poziomie - w 2020 r. wyniósł 24,7 proc., a wartość dodana w przemyśle rośnie szybciej niż przeciętnie w całej gospodarce: latach 2004-19 rosła średniorocznie o 5 proc., podczas gdy w całej gospodarce było to 4 proc. Zauważono też, że udział przemysłu w łącznym zatrudnieniu sięgnął w 2020 r. 23,3 proc.

"Te dane uzasadniają wskazanie nowoczesnego społeczeństwa i inwestycji w kapitał ludzki jako kluczową oś rozwoju przemysłu. Z tej perspektywy zarówno bariery otoczenia prawnego - uregulowanie pracy zdalnej, nowe formy organizacji pracy - jak konta czasu pracy (...) oraz rozwiązania na rzecz szerszej aktywizacji na polskim rynku pracy będą mieć kluczowe znaczenie" - podkreślił ekonomista.

Brak analizy branż schyłkowych

Jego zdaniem w kontekście planowego wsparcia brakuje jednak analizy branż i przemysłów schyłkowych, których aktywność z powodu procesów dekarbonizacji, czy energooszczędności z jednej strony, a cyfryzacji i automatyzacji z drugiej, będzie wymagała głębokiej restrukturyzacji.

"Zaplanowanie już dziś strategicznego podejścia do restrukturyzacji niektórych gałęzi, takich jak np. górnictwo, hutnictwo, energetyka oznacza konieczność zaplanowania inwestycji ograniczających społeczne skutki restrukturyzacji. To ogromne wyzwanie kluczowe z perspektywy polskiej polityki przemysłowej oznacza także wyzwanie w wymiarze regionalnym i lokalnym. Wielkie plany restrukturyzacji muszą być powiązane z programami inwestycji, tworzących alternatywne miejsca pracy, a to z kolei wyzwanie dla programów przekwalifikowania i szkoleń oraz znaczących zmian w strukturze kształcenia" - dodał Męcina.