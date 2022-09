– Wszyscy jesteśmy zwolennikami tego, by płacić pracownikom jak najwięcej. Nie możemy jednak robić tego na ślepo i bez zwracania uwagi na konsekwencje zmian dla całej gospodarki. Skokowy wzrost płacy minimalnej oznaczać będzie dalszą polaryzację wynagrodzeń między sektorem publicznym i prywatnym. To także utrudnienie możliwości działania branżom sezonowym oraz tym, którzy zatrudniają pracowników na umowy cywilnoprawne. Krytycznie odnosimy się także do pomysłu, by płace minimalną podnosić dwa razy w roku . Będzie to napędzało żądania pracowników, by siatki płac zmieniały się jeszcze częściej niż dotychczas, a już teraz dostajemy sygnały o tym, że niektórzy mają oczekiwania, by podnosić im wynagrodzenia co kwartał

– mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.