Polska chce dodatkowych pieniędzy z UE w związku z napływem uchodźców

Polska postuluje uruchomienie nowych środków z UE, aby móc sprostać wyzwaniom związanym z masowym napływem uchodźców do naszego region - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 21-03-2022, 18:53

Polska postuluje uruchomienie nowych środków z UE - zapowiada resort Grzegorza Pudy. fot. PAP/Art Service

Szef MFiPR Grzegorz Puda rozmawiał w poniedziałek z ministrami ds. polityki spójności i rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej o polityce spójności na rzecz uchodźców w Europie, wsparcia dla Ukrainy, w tym pomocy humanitarnej wobec osób chroniących się przed działaniami wojennymi.

W rozmowie z ministrami V4 Puda wskazał, że potrzebna jest kompleksowa dyskusja nt. gospodarczych i humanitarnych skutków agresji na Ukrainie. "Polska przyjęła do tej pory 2 mln uchodźców z Ukrainy. Ta sytuacja wymaga natychmiastowych działań i robimy, co możemy, aby pomóc ludziom pokrzywdzonych przez terror rosyjski. Ale oczywiście wpływa to na nasze finanse publiczne i kwestię usług publicznych dostarczanych przez samorządy, szczególnie w regionach przygranicznych, ale także dużych miastach" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Polska chce nowych środków z UE

Przypomniał, że Polska stanowczo postuluje potrzebę uruchomienia nowych środków z UE, aby móc sprostać wyzwaniom związanym z masowym napływem uchodźców do naszego region. Jak zaznaczyła, nie ma już żadnych środków w ramach perspektywy 2014-2020, które mogłyby być wykorzystane na ten cel.

Dodał, że w realizacji działań pomocowych skierowanych zarówno do pomagających jak i uchodźców zasadna jest większa elastyczność i realokacja środków funduszy polityki spójności, w szczególności natychmiastowe umożliwienie użycia mechanizmu pomiędzy dwiema osiami priorytetowymi tego samego programu. "To pozwoli na przeznaczenie większej liczby środków uchodźcom i przyniesie ulgę gospodarkom narodowym" - wyjaśnił.

Według szefa resortu funduszy, pojawiło się nowe ryzyko wpływu toczącego się konfliktu na realizację projektów, zwłaszcza infrastrukturalnych spowodowane m.in. odpływem siły roboczej, brakiem surowców i zaburzeniem łańcuchów dostaw.

Jak czytamy w komunikacie, w agendzie spotkania znalazły się również kwestie wsparcia inicjatywy Komisji Europejskiej w sprawie pakietu CARE, ale także negatywne skutki wojny na Ukrainie na odnowę polskiej gospodarki po pandemii.

"W tym kontekście, oczekujemy szybkiej akceptacji przez Komisję polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Odporności oraz programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Wdrożenie obu instrumentów pozwoli nam znacznie lepiej poradzić sobie z negatywnymi makroekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie" zaznaczył.