W ciągu tygodnia powinny dotrzeć do Polski pierwsze transporty ukraińskiego węgla.

Polska importuje węgiel z Ukrainy, fot. shutterstock

Polska importuje węgiel

Pierwsze transporty z węglem ukraińskim powinny dotrzeć do Polskie w ciągu tygodnia - oświadczył we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Pytany o dostawy ukraińskiego węgla do Polski powiedział, że to pewien wyraz solidarności i dodał, że w "pierwszym kroku Ukraina uwolniła dla Polski 100 tys. ton węgla".

Dostaw węgla będzie więcej

"Z tego pierwszego wolumenu w ciągu tygodnia pierwsze transporty zaczną docierać do Polski" - oświadczył.

Zaznaczył, że jest nadzieja, iż dostaw będzie więcej. "Wiele jest tutaj czynników, które będą miały na to wpływ, ale jak ostatnio z prezydentem (Wołodymyrem) Zełenskim, z premierem (Denysem) Shmyhalem w czasie ostatniej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie padły deklaracje, że jeśli tylko sytuacja energetyczna pozwoli na to Ukrainie kolejne wolumeny będą uwalniane do eksportu do Polski" - powiedział Dworczyk.