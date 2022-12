Polska spichlerzem Ukrainy? Brzoska: Rząd musi zrobić jedną rzecz

Rafał Brzoska, CEO, prezes zarządu, InPost Sp. z o.o., inwestor FoodWell uczestniczył w sesji "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Brzoska wskazał, że według prognoz produkcja żywności w Ukrainie w ciągu najbliższych miesięcy spadnie o kilkadziesiąt procent.

- Połowa ukraińskich sieci energetycznych przestała działać. PKB spada tam w tempie dwucyfrowym i to nie -naście tylko -dziesiąt procent - dodał.

W ocenie Brzoski Ukraina przestała być spichlerzem Europy, a dzisiaj Polska może być spichlerzem Ukrainy.

Według szefa InPostu odpowiedzią na to wyzwanie powinny być rozmowy z polskim rządem na temat ubezpieczenia handlu polską żywnością na Wschód.

- To otworzyłoby wielu polskim producentom po wojnie wiele szans na to żeby wejść na stałe na rynek ukraiński, czy to w formie joint-venture czy też akwizycyjnej. Pamiętajmy, że Ukraina przez dziesiątki lat będzie odbudowywała swoją pozycję spichlerza Europy - dodał.