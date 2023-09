- Nie wszędzie uda nam się postawić zbiornik retencyjny, zwłaszcza w miastach brakuje na to miejsca, a właśnie w miastach woda jest potrzebna najbardziej, zwłaszcza woda pitna, którą mamy z ujęć głębinowych – zaznaczyła Marta Saracyn, ekspertka Banku Gospodarstwa Krajowego. Ważne by jej właśnie nie używać do np. podlewania ogródka. Program Moja Woda to w sumie 1,5-2 mln m sześc. w skali kraju, niby niewiele, ale nawet taka ilość ma znaczenie, ważny jest też tu aspekt edukacyjny. Ale działań na duża skalę związanych z budowaniem naturalnej i sztucznej retencji, i tak nie unikniemy. Te naturalne są nawet trzy razy bardziej efektywne, ale nie wszędzie są możliwe.

Jak podkreślają eksperci, wody nie będzie mniej, ale będzie nierówno dostępna. „Czekają nas długie okresy bez deszczu ze wszystkimi konsekwencjami (np. zagrożenie pożarowe), a potem opady nawalne” - czytamy na portalu biznes.interia.pl.

- Musimy zatrzymywać wodę na wielu poziomach - osobistym, instalując zbiorniki na deszczówkę, działać na rzecz renaturalizacji rzek, odtwarzając np. mokradła, które działają jak gąbka, a tam, gdzie konieczne, zwłaszcza w miastach, mamy też sztuczną retencję, by zaopatrywać ludność w wodę pitną - powiedziała Marta Saracyn. Dziś sztuczna retencja w Polsce wyłapuje wodę na poziomie 4-4,5 mld m sześć. (7-7,5 proc.), to całkiem sporo, ale z drugiej strony całą tę ilość zużywać będziemy kiedyś do chłodzenia jednej tylko elektrowni jądrowej. Już dziś 70 proc. wody w Polsce pobiera energetyka konwencjonalna. Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) mówi o zatrzymywaniu jej na poziomie 15 proc. czyli o podwojeniu obecnych możliwości wszelkimi metodami, nie tylko o sztucznej retencji, która przynosi też skutki negatywne. Wszystko to wymaga ogromnych inwestycji. Rząd ma plan zwiększenia sztucznej retencji o 1 mld m sześc. do 2030 r., ale żeby magazynować wodę, najpierw trzeba ją zebrać.