Polska wprowadzi blokadę handlową wobec Białorusi? Zamknięcie przejść granicznych czy blokada handlowa z Białorusią, to narzędzia, które są w wachlarzu rozwiązań politycznych - mówił w niedzielę w Wilnie rzecznik rządu Piotr Müller.

Autor: PAP

Data: 21-11-2021, 13:14

Müller towarzyszy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w spotkaniach z premierami Estonii, Litwy oraz Łotwy. Rzecznik rządu pytany przez dziennikarzy podczas wizyty w Wilnie czy jest już decyzja o ewentualnym zamknięciu przejścia kolejowego w Kuźnicy odparł, że nie. "Analizujemy to, co się dzieje przy granicy polsko-białoruskiej. W związku z tym, że wydaje się na ten moment, że te żądania, które zostały skierowane w kierunku Białorusi są spełnione, to być może takiej decyzji nie trzeba będzie podejmować" - przyznał.

Müller zwrócił jednocześnie uwagę, że jeśli chodzi "w ogóle o zamknięcie przejść granicznych czy pewnego rodzaju blokadę handlową z Białorusią, to jest nadal narzędzie, które jest w wachlarzu rozwiązań politycznych, gospodarczych, które mogą być wobec Białorusi stosowane".

Białoruś. Sytuacja na granicy wciąż napięta

"Nie udawajmy, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej się ustabilizowała, bo wierzyć dyktatorowi Łukaszence nie sposób" - zwrócił uwagę. Jak dodał, mamy do czynienia z człowiekiem nieprzewidywalnym, który potrafi ordynarnie kłamać i manipulować, co - ocenił rzecznik - jest największą bronią Łukaszenki.

Premier Morawiecki wcześniej w Tallinnie pytany, czy polski rząd rozważa całkowite wstrzymanie ruchu towarowego między Polską a Białorusią, aby uderzyć gospodarczo w reżim Alaksandra Łukaszenki, odpowiedział: "rozważane są kroki o charakterze coraz bardziej poważnych sankcji gospodarczych, łącznie z zamknięciem granicy białorusko-polskiej od strony polskiej". "Zgodnie z pewną regułą drabiny eskalacyjnej - chcemy dać szansę Łukaszence cofnąć się i doprowadzić do powrotu migrantów do krajów pochodzenia. Najpierw zamykamy jedno przejście w Kuźnicy Białostockiej" - wyjaśnił premier.