Polski Ład będzie miał proinflacyjny charakter

W krótkim okresie Polski Ład będzie miał nieco proinflacyjny charakter, a w dłuższym okresie może oddziaływać w kierunku nieco niższej inflacji - powiedział wicedyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Jacek Kotłowski. Według NBP, wpływ Polskiego Ładu na wzrost PKB w Polsce w 2022-23 r. to ok. 0,3 pkt. proc.

Autor: PAP

Data: 08-11-2021, 17:50

Polski Ład będzie miał proinflacyjny charakter /fot. Shutterstock

"Nie jest łatwo ten wpływ (Polskiego Ładu na inflację - PAP) ocenić. Z jednej strony mam wzrost konsumpcji, co ewidentnie działa w kierunku wyższego wzrostu gospodarczego i w kierunku wzrostu cen. Z drugiej strony mamy też zmniejszenie klina płacowego. Ten klin płacowy będzie oczywiście niższy i (...) będzie prawdopodobnie nieco niższa presja na wzrost wynagrodzeń. Doświadczenia z literatury pokazują, że po obniżeniu klina płacowego na końcu przedsiębiorstwa trochę dzielą się z pracownikami. Gdy jest napięta sytuacja na rynku pracy, to nie wpływa znacząco na wynagrodzenia, bo wciąż jest popyt na pracowników, ale w dłuższym okresie prawdopodobnie jest taka, że część tego klina płacowego część wezmą pracodawcy, a część pracobiorcy. Wydaje się nam, że ten wpływ może być w krótkim okresie nieco proinflacyjny, a w dłuższym okresie można oddziaływać w kierunku nieco niższej inflacji" - powiedział Kotłowski.



"Wpływ Polskiego Ładu na wzrost gospodarczy w 2022 i 2023 to ok. 0,3 pkt. proc." - powiedział.



Łączny wpływ Polskiego Ładu na wynik sektora finansów publicznych w 2022 r. wyniesie -0,8 proc. PKB i +0,1 proc. w 2023 r. - wynika z wyliczeń NBP, udostępnionych w prezentacji listopadowej projekcji inflacji.



W ujęciu bezwzględnym łączny wpływ zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu na wynik sektora finansów publicznych w 2022 r. wyniesie -21,1 mld zł, i +1,6 mld zł w 2023 r. - wynika z wyliczeń NBP.