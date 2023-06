Rodzime firmy chętnie deklarują redukcję emisji, ale ich cele są – uśredniając – niższe niż firm na świecie. W Polsce tylko 21 proc. spółek zadeklarowało ujemną emisję dwutlenku węgla, a 13 proc. zerową – wynika z najnowszego badania EY –podaje Rzeczpospolita.

Polskie firmy pesymistyczne wobec ESG; fot. shutterstock

ESG firm

Niemal dwie trzecie globalnych spółek zakłada, że świat zmniejszy emisję o co najmniej 45 proc. do 2030 r. względem 2010 r. Wśród polskich firm ten odsetek jest o ponad połowę niższy. Jeszcze większy pesymizm płynie z odpowiedzi na pytanie, czy świat uniknie globalnego wzrostu temperatury o 1,5 stopnia. Średnia globalna to 65 proc. twierdzących odpowiedzi, a od firm z Polski – zaledwie 27 proc.

Sześć na dziesięć globalnych przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższego roku zwiększyć wydatki na ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W przypadku polskich firm jedna trzecia nie zamierza zwiększać wydatków, 33 proc. chce trochę je zwiększyć, a 23 proc. zdecydowanie.

