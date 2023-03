Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście zbliżającej się prezydencji Hiszpanii w UE i wojny na Ukrainie były tematem rozmów wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z ministrem rolnictwa Królestwa Hiszpanii Luisem Planasem.

Polsko-hiszpańskie rozmowy nt. realizacji Wspólnej Polityki Rolnej /fot. PAP

Wspólna Polityka Rolna

Mówiliśmy o priorytetach prezydencji hiszpańskiej w rolnictwie. Dość interesującym tematem dla rolników jest projekt rozporządzenia KE ws. redukcji środków ochrony roślin. Poglądy w tej sprawie są zbieżne - poinformował wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w środę na konferencji prasowej.

Hiszpańska prezydencja w UE rozpocznie się w II półroczu tego roku.

Kowalczyk zaznaczył, że Hiszpania wspiera Polskę jeżeli chodzi o pomoc dla rolników w związku z wojną na Ukrainie. Poparła m.in. uruchomienie rezerwy kryzysowej, która będzie służyła jako pomoc dla rolników w związku z importem zboża z Ukrainy.

Oprócz rezerwy kryzysowej zgodziliśmy się, że w UE powinny być tworzone znacznie większe rezerwy na wypadek różnego rodzaju zawirowań - powiedział wicepremier.

Plany Strategiczne WPR

Podczas spotkania poruszona została także sprawa realizacji Planów Strategicznych WPR. Polska i Hiszpania jako jedne z pierwszych miały zatwierdzone takie plany. Kowalczyk ocenił, że wymiana poglądów na temat wdrożenia planów "była owocna".

Mamy też "lustrzane podejście" do wymogów jakie stawiamy naszym rolnikom. Takie same wymogi powinno się stosować też wobec produktów rolnych sprowadzanych na teren UE z krajów trzecich. Istotne jest, by konkurencja była taka sama - stwierdził Kowalczyk.

Jak powiedział minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności Królestwa Hiszpanii Luis Planas, dyskutowano też na temat priorytetów hiszpańskiej prezydencji jak również o sytuacji rolno- żywnościowej w UE.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze

Wyjaśnił, że dla Hiszpanii najważniejsze cele to bezpieczeństwo żywnościowe, tj. zapewnienie, by wszyscy obywatele mieli dostęp do bezpiecznej żywności w rozsądnej cenie oraz to, by producenci rolni osiągali jak największe dochody ze swojej produkcji.

Hiszpański rząd solidaryzuje się z Polską i potępia atak Rosji na Ukrainę i rozumie co się dzieje w Polsce w związku z tym jak Polska wspiera Ukrainę, pomaga humanitarnie i rolnie - zaznaczył Planas.

Hiszpański minister podkreślił, że jego rząd wspiera przeznaczenie rezerw kryzysowych dla sektora zbożowego w Polsce, gdyż jest przekonany, że jest to rezultat wojny, a najbardziej poszkodowani w wyniku konfliktu są Polska, Bułgaria i Rumunia.

Planas zapowiedział, że w listopadzie tego roku, podczas hiszpańskiej prezydencji, będzie przeanalizowana WPR po wdrożeniu Planów Strategicznych. "Sprawdzimy jak bardzo te plany odpowiadają na oczekiwaniom rolników" - zaznaczył.

Poinformował, że priorytetami prezydencji Hiszpanii będzie zrównoważone użycie środków ochrony roślin, oznaczenia geograficzne produktów rolnych oraz zasoby wodne. "Uważamy, że powinniśmy prowadzić ekologiczną i zrównoważoną produkcję żywności. Cała UE podziela te założenia, ale trzeba także uwzględnić kryterium rentowności dla rynków, rolników i dla całego sektora żywnościowego" - stwierdził Planas.