Ponad 150 mld zł unijnych środków dla polskiej wsi

Na polską wieś trafi w kolejnych latach 34,5 mld euro - czyli ponad 150 mld zł unijnych środków. Wszystko to w ramach wspólnej polityki rolnej, Krajowego Planu Odbudowy i polityki spójności – informuje unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Janusz Wojciechowski unijny komisarz ds. rolnictwa

Komisarz ocenił, że pozytywne skutki wykorzystania funduszy unijnych - także w ramach wdrażania w rolnictwie polityki tzw. Zielonego Ładu - odczują przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa rolne.

Zielony Ład - szansą dla rolnictwa?

Zdaniem Wojciechowskiego Zielony Ład w rolnictwie to ogromna szansa dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Jeśli tę szanse wykorzystamy, to za kilka-kilkanaście lat będziemy mieć bardzo silne rolnictwo zbudowane w oparciu o system małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

Liczba tego typu gospodarstw w UE stale się zmniejsza - w pierwszej dekadzie po rozszerzeniu Unii z ok. 14 mln do 10 mln; ubytek nastąpił głównie w Europie Środkowej i Wschodniej.

Postępuje również koncentracja produkcji rolnej w dużych przedsiębiorstwach. Dotyczy to różnych sektorów rolnictwa, np. produkcji jaj czy hodowli świń - ponad 10 lat temu w Polsce było 316 tys. gospodarstw hodujących świnie, a sześć lat później już tylko 140 tys., z tendencją malejącą. Natomiast producentami ok. 80 proc. jaj jest obecnie w Polsce ok. 470 dużych ferm.

Pomoc dla małych i średnich gospodarstw kluczowa dla bezpieczeństwa żywnościowego

Komisarz przypomniał, że na ok. 1,35 mln gospodarstw rolnych w Polsce prawie milion to gospodarstwa do 10 hektarów, ok. 200 tys. - do 20 ha, ponad 70 tys. - do 50 ha i ok. 34 tys. - powyżej 50 ha.

"Trzeba te dane mieć na uwadze, programując politykę rolną" - podkreślił komisarz. Jak zaznaczył, to m.in. dzięki staraniom polskiego resortu rolnictwa gospodarstwa do 10 ha zostały wyłączone z wielu obciążeń administracyjnych.

Zdaniem komisarza środki dla rolnictwa zabezpieczono nie tylko we wspólnej polityce rolnej i polityce spójności, ale również w Krajowym Planie Odbudowy, który - jak mówił komisarz - ma "bardzo silny komponent rolniczy".

Unijne środki mają pomóc m.in. w zwiększeniu bioróżnorodności, a także w skróceniu łańcucha dostaw produktów rolnych w ramach polityki "Od pola do stołu". Celem jest także zwiększenie eksportu żywności wytworzonej w Polsce i całej Unii.

"Polska to 8,5 proc. unijnych obywateli i ok. 6 proc. unijnej produkcji rolniczej. Rynek jest tuż za płotem, tylko trzeba stworzyć drogę dotarcia do niego, a to wymaga odbudowy przetwórstwa i wspierania lokalnego rynku - są na fundusze" - podkreślał Wojciechowski, szczególnie akcentując szanse, jakie daje przeznaczeniu dużych środków na odbudowę krajowego przetwórstwa rolno-spożywczego.

"Zmiany we wspólnej polityce rolnej, które są w tej chwili prowadzone, będą bardzo korzystne dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych i przyczynią się do odbudowy rolnictwa w wielu regionach" - twierdzi unijny komisarz.