Ponad 70 proc. firm planuje podnosić ceny swoich towarów i usług

Jak wynika z najnowszego raportu Grant Thornton, 71 proc. średnich i dużych firm w Polsce zamierza w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów, a jedynie 5 proc. chce je obniżać.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 28-10-2021, 11:55

Firmy podnoszą ceny towarów i usług, fot. shutterstock

Wskaźnik netto (odsetek firm planujących podwyżki cen minus odsetek firm planujących obniżki) wynosi więc 66 pkt proc. To zdecydowanie najwyższy wynik w 11-letniej historii badania. Wskaźnik ten kształtował się w poprzednich edycjach w przedziale 19-41 pkt proc. Mogłoby to oznaczać w najbliższych 12 miesiącach wzrost inflacji do około 9%.

Firmy skłonne do podnoszenia cen

"Co ważne, dotąd nasz wskaźnik skłonności firm do podnoszenia cen był dość dobrze skorelowany z późniejszymi faktycznymi odczytami inflacji. Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, mogłoby to oznaczać w najbliższych 12 miesiącach wzrost inflacji do około 9 proc." - napisano w raporcie.



Autorzy podkreślili, że na 22 analizowane duże gospodarki na świecie, wyższy odsetek firm planujących podwyżki odnotowano jedynie w Turcji, gdzie wskaźnik netto wyniósł 72 proc.

Silny wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Badanie pokazało także silny wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.



"W 2021 roku już 65 proc. badanych przez Grant Thornton szefów średnich i dużych przedsiębiorstw deklaruje, że wysokie koszty energii są dla nich „silną” bądź „bardzo silną” barierą w rozwoju. Odsetek ten z roku na rok rośnie. W 2016 roku wynosił zaledwie 16 proc. W podobny sposób narasta bariera wysokich kosztów pracy – odsetek szefów firm wskazujących tę barierę wzrósł od 2016 roku z 43 proc. do obecnych 67 proc." - napisano.