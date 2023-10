Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2023 r.:

"Szczegółowe dane, jakie dziś dostarczył GUS, rozwiały wiele wątpliwości, które analitycy mieli po wstępnym odczycie. Przypomnijmy, że wstępny szacunek lekko zaskoczył ekonomistów niższą figurą, a głównym powodem tej niespodzianki była inflacja bazowa. Biorąc pod uwagę dzisiejsze dane szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii we wrześniu kontynuowała swój spadkowy trend obniżając się do 8,4 proc. r/r. Co jednak ciekawsze, ceny bazowe wobec ubiegłego miesiąca obniżyły się o 0,1 proc., co jest pierwszym spadkiem w takim ujęciu od ponad trzech lat" - stwierdził ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski w komentarzu do danych GUS.