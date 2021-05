Praca zdalna. Kiedy zmiany w Kodeksie Pracy?

Resort rozwoju i pracy przedstawił rządowy projekt zmiany kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie.

Nowelizacja kodeksu pracy dot. pracy zdalnej miała rozwiać pojawiające się pytania i wątpliwości wynikające ze stosowania tej formy świadczenia pracy w praktyce. Projekt przedstawiony przez ministerstwo częściowo odpowiada na nurtujące strony pytania, w szczególności określa obowiązek pracodawcy zwrotu pracownikowi określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Praca zdalna - kiedy zmiana przepisów?

- Pracodawcy powinni wiedzieć, do jakiego momentu ustawodawca dał im czas na przygotowanie się do nowej rzeczywistości prawnej. Tym bardziej, że projektowane przepisy rodzą nowe koszty finansowe po stronie pracodawców oraz ustanawiają procedurę wprowadzenia pracy zdalnej w firmie. Nie wiemy kiedy skończy się stan epidemii bądź zagrożenia epidemicznego, zatem przedsiębiorcy zadają sobie pytanie czy na nowelizację kodeksu pracy będą musieli czekać jeszcze kilka lub kilkanaście miesięcy – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Projekt zakłada, że przepisy ustawy zmieniającej wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od odwołania na obszarze kraju stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Stan epidemii w Polsce trwa od 20 marca 2020 r. Nie jest wykluczone, że niedługo nastąpi jego zniesienie i przejście do stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak w odniesieniu do pracy zdalnej ta zmiana nie będzie miała istotnego znaczenia dla pracowników i pracodawców. Podstawą prawną wprowadzania pracy zdalnej w firmach do bliżej nieokreślonego terminu będzie wciąż przepis ustawy covidowej. Nie stanowi on jednak regulacji wyczerpującej, gdyż nie określa wielu istotnych aspektów związanych ze świadczeniem pracy w formie zdalnej.

Praca zdalna - jakie vacatio legis?

Dlatego data wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej do kodeksu pracy powinna zostać ustalona w sposób konkretny. Okres vacatio legis nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości. Pracodawcy RP od dawna przypominają, że dla przedsiębiorców bardzo ważną kwestią jest przestrzeganie zasady pewności prawa, która zapewnia bezpieczeństwo prawne obrotu i umożliwia prognozowanie działań własnych jego uczestników.