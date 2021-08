Pracodawca uzyska dane o zaszczepieniu pracowników? Jest projekt ustawy

Chcemy, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu rozpatrywane były przepisy o możliwości dostępu pracodawców do informacji o tym, czy pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 – powiedział wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska.

Autor: PAP

13-08-2021, 14:33

Resort zdrowia chce, by pracodawcy mieli dostęp do informacji o tym, czy pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. fot. Hakan Nural on Unsplash

Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska mówił w piątek w radiu RMF FM i w RMF24.pl o pracach nad projektem przepisów umożliwiających pracodawcom sprawdzenie, który z pracowników jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

"Projekt jest w ministerstwie przygotowany. Chcemy, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu ten projekt znalazł się w agendzie rozpatrywanych projektów. Chcemy, aby pracodawcy taką możliwość uzyskali" - mówił.

Kraska powiedział, że wszyscy pracodawcy powinni dostać taką możliwość. Przyznał, że będzie to projekt poselski, aby krótsza była jego ścieżka legislacyjna.

Pytany o to, w jaki sposób pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy podwładny jest zaszczepiony, powiedział, że będzie dostępna dla niego lista. Przyznał, że będzie ona dostępna w systemie informatycznym.

Kraska: Pracodawcy będą mieli dostęp do danych online

"W tej chwili wiemy, że wielu pracodawców chciałoby mieć taki dostęp, wiele związków i organizacji pracodawców zgłasza się także do nas z takim apelem, abyśmy jednak taką możliwość im udostępnili, ponieważ wiedzą, że każda absencja w zakładach pracy powoduje jakieś zawirowania gospodarcze. Tego też chcemy uniknąć" - dodał.

Kraska mówił też o tym, w jaki sposób pracodawca będzie mógł wykorzystać taką wiedzę. Odnosząc się do tego, czy np. będzie on mógł zwolnić pracownika, powiedział: "Nie, tak daleko nie powinniśmy pójść".

Wskazał, że pracodawca będzie mógł np. umiejscowić osoby niezaszczepione w takie miejsca, gdzie nie ma dużego kontaktu z innymi osobami. W jego ocenie osoby niezaszczepione nie powinny mieć obniżonej pensji.

"Tak daleko bym nie szedł, ale tutaj pracodawca będzie decydował o pensji tego pracownika" - powiedział.