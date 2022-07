Pracodawcy popierają ostrożny wzrost wynagrodzeń w 2023

Autor: PAP

Data: 18-07-2022, 14:07

Pracodawcy popierają ostrożny wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2023 r., a także podwyższenie płacy minimalnej w oparciu o obowiązujące wskaźniki - napisano w poniedziałkowej informacji Konfederacji Lewiatan. Zaapelowani też do rządu o pilne przygotowanie pakietu antyinflacyjnego.

Pracodawcy popierają ostrożny wzrost wynagrodzeń w 2023 /fot. PTWP

Debata o wzroście wynagrodzeń

Rozpoczęta w Radzie Dialogu Społecznego dyskusja nad wzrostem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i minimalnej płacy wskazuje, że występują w tym zakresie duże różnice, przede wszystkim w kontekście zagrożenia inflacją i nakręcania spirali cenowo-płacowej, która uderzy nie tylko w gospodarkę, ale i w realne dochody gospodarstw domowych - powiedział cytowany w informacji ekspert Lewiatana i przewodniczący zespołu budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) prof. Jacek Męcina.

Dodał, że partnerzy społeczni RDS podkreślili "ułomność" analiz rządowych, zwłaszcza w kontekście zakładanej inflacji, oraz brak w projekcie założeń budżetowych wpływu KPO na gospodarkę i PKB. Zwrócili również uwagę na nieuwzględnienie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

W informacji Lewiatana przypomniano, że zgodnie z założeniami rządu do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć od 1 stycznia przyszłego roku do 3383 zł, a od 1 lipca - do 3450 zł. Minimalna stawka godzinowa ma natomiast wzrosnąć odpowiednio do 22,10 zł i 22,50 zł. Wskazano, że wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma nastąpić o planowany wskaźnik inflacji - 7,8 proc.

Ekspert Lewiatana zwrócił uwagę, że związkowcy proponują natomiast wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. o 5 proc. i w 2023 roku o kolejne 15 proc. Znacznie wyższy od mechanizmu ustawowego i propozycji rządu jest też proponowany przez stronę społeczną wzrost wynagrodzenia minimalnego: od 1 stycznia - do 3450 zł i od 1 lipca - do 3600 zł.