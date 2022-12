45 proc. pracodawców planuje przyznać pracownikom premie świąteczne. Żadnych działań z okazji świąt nie przewiduje 14 proc. firm - wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad we współpracy z Gfk. W porównaniu z 2021 r. wzrośnie wartość benefitów świątecznych w przeliczeniu na pracownika.

45 proc. pracodawców planuje przyznać pracownikom premie świąteczne. | fot. Shutterstock

Według sondażu przeprowadzonego w październiku i listopadzie br. przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk przyznawanie premii świątecznych planuje 45 proc. przedsiębiorców (wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem). Niemal równie popularne jest organizowanie spotkań wigilijnych w miejscu pracy (43 proc., tyle samo co przed rokiem).

Bony podarunkowe na święta

32 proc. firm zamierza przekazać zatrudnionym bony podarunkowe. 23 proc. chce dać pracownikom i ich rodzinom gwiazdkowe upominki. W podsumowaniu badania wskazano, że ten odsetek jest mniejszy niż w zeszłym roku, gdy wynosił 29 proc.

18 proc. pracodawców zadeklarowało, że przy okazji świąt stworzy pracownikom możliwość zaangażowania się w akcje charytatywne, jak zbiórki darów rzeczowych czy pieniędzy oraz w wolontariat.

14 proc. ankietowanych przedsiębiorców nie planuje w tym roku żadnych specjalnych działań z okazji świąt (wzrost o 1 pkt proc.).

"Wyraźnie widać, że pracodawcy wrócili do spotkań integracyjnych w zespołach, których zaniechali w okresie pandemii" - skomentował wyniki sondażu ekspert rynku pracy Randstad Polska Mateusz Żydek. "Część firm, nawet jeśli nie może sobie pozwolić na podniesienie wynagrodzeń na stałe, stara się docenić zaangażowanie pracowników choćby jednorazową świąteczną premią. Stąd bonusy finansowe i bony towarowe wciąż należą do najważniejszych inicjatyw" - dodał.

Benefity świąteczne większe niż rok temu

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrośnie wartość przyznawanych benefitów świątecznych w przeliczeniu na jednego pracownika. W 2021 r. pracodawcy najczęściej wskazywali przedział kwot między 100 a 300 zł, natomiast w tym roku firmy najczęściej są skłonne przeznaczyć na świąteczne bonusy między 300 a 500 zł. Takie deklaracje składa 34 proc. badanych, o 8 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Jak zaznaczono, jest to wyraźny powrót do poziomu sprzed dwu lat.

Co piąty respondent chce przeznaczyć w przeliczeniu na jednego pracownika kwotę powyżej 500 zł. Najniższy w historii badania jest odsetek przedsiębiorstw, które deklarują przeznaczenie na jedną osobę od 50 do 100 zł. W zeszłym roku było to 9 proc., a w tym - 6 proc.

Większość ankietowanych firm zapowiada, że okolicznościowe premie świąteczne i bony podarunkowe będzie przyznawać wszystkim swoim pracownikom, z czego ponad połowa przyznaje, że wartość premii i bonów będzie zależna od działu i stanowiska.

W sondażu Instytutu Badawczego Randstad we współpracy z Gfk przeprowadzonym między 6 października a 18 listopada br. wzięło udział 1000 pracodawców zatrudniających powyżej 10 osób. Badanie zrealizowano metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).