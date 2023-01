Biznes i technologie

Premier: cała Europa zachęca do opodatkowania tzw. nadmiarowych zysków

Autor: PAP

Data: 10-01-2023, 14:06

Cała Europa wręcz zachęca do opodatkowania tzw. nadmiarowych zysków; także my wprowadzamy mechanizmy o charakterze daniny na najbogatsze firmy energetyczne, wśród nich są producenci energii z OZE - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do zastrzeżeń portugalskiej firmy z sektora OZE.

Cała Europa zachęca do opodatkowania tzw. nadmiarowych zysków /fot. PAP