Premier chwali sukces w uszczelnianiu VAT

Odnieśliśmy w obszarze uszczelniania VAT ogromny sukces, wystarczy spojrzeć na wzrost dochodów między rokiem 2016 a 2020 czy 2021 - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił jednocześnie wolę współpracy w tym zakresie na forum międzynarodowym.

Autor: PAP

Data: 31-05-2021, 18:18

Premier Morawiecki chwali sukces w uszczelnianiu VAT

Na wspólnej konferencji prasowej w Alcala de Henares premierzy Polski i Hiszpanii - Mateusz Morawiecki oraz Pedro Sanchez - pytani byli o współpracę polsko-hiszpańską na forum europejskim, czy jest ona możliwa w zakresie uszczelniania systemu VAT oraz czy będą wspólne działania obu krajów na forum europejskim w sprawie rajów podatkowych.

"Generalnie to jak najbardziej. Właśnie współpraca międzynarodowa pozwala dodatkowo eliminować te różne międzynarodowe grupy przestępcze z obrotu handlowego, które de facto generują właśnie uszczuplenie podatków - i podatku VAT, i podatku CIT. I ostatecznie także innych podatków - akcyzy czy podatku od osób fizycznych" - odpowiedział szef polskiego rządu.

Jak podkreślił, w walce z mafiami VAT-owskimi i przestępcami podatkowymi jest wiele przypadków, "gdzie wianuszek pośredników VAT-owskich czy oszustów VAT-owskich dotyczył praktycznie wszystkich czy prawie wszystkich państw członkowskich UE". "To jak walczyć z takim procederem, jeśli nie poprzez właśnie zacieśnienie współpracy na forum UE" - dodał premier.

"Ja mogę powiedzieć z dumą, choć z pokorą oczywiście, bo na pewno tam jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia, że my odnieśliśmy w obszarze uszczelnienia VAT-wskiego ogromny sukces. Wystarczy popatrzeć na wzrost dochodów między rokiem 2016 a 2020 czy 2021" - powiedział premier Morawiecki.

"Wiemy doskonale, że międzynarodowe grupy przestępcze wyłudzające VAT są często o krok przed ministrami finansów" - zaznaczył. Jak podkreślił, "są to grupy, które rzeczywiście angażują ogromne pieniądze". "Pamiętajmy o tym - i w Polsce, i w Hiszpanii, i wszędzie w UE, że potem z tych pieniędzy finansuje się działania terrorystyczne i różne inne działania godne najwyższego potępienia" - zaznaczył premier.

Morawiecki podkreślił też, że jego pierwsza rozmowa z Sanchezem kilka lat temu dotyczyła właśnie uszczelnienia systemu VAT-owskiego. "Także po mojej stronie, mogę powiedzieć, że jest ogromna dobra wola, a także podziękowanie dla partnerów takich jak Hiszpania za współpracę na tym obszarze" - dodał.

Odnosząc się do kwestii rajów podatkowych polski premier powiedział: "Po naszej stronie wszystkie możliwe środki, procedury, procesy po to tylko, by uczytelnić, ujednoznacznić obrót towarowy i doprowadzić do tego, że tam, gdzie odbywa się faktyczna sprzedaż, tam proporcjonalnie do tej sprzedaży, żeby płacony był podatek CIT od dużych wielkich korporacji międzynarodowych". Dodał, że są one zwykle pozaeuropejskie, chińskie albo amerykańskie.

Według premiera, "Europejczycy powinni mieć w tym ewidentny interes wspólny, by walczyć z tymi rajami podatkowymi, również na forum UE". "Także jak najbardziej tak" - dodał Morawiecki.

Sanchez przyznał, że pamięta rozmowę z Morawieckim na temat uszczelniania VAT w Polsce. "Tu też debata na temat harmonizacji podatkowej jest dość ożywiona nie tylko w UE, ale również w Hiszpanii i cieszę się, że rząd o całkowicie innej orientacji ideologicznej niż nasz uznaje, tak samo jak my, iż musimy doprowadzić do końca harmonizację fiskalną" - powiedział premier Hiszpanii.

"Jak mówiłeś, często są to firmy amerykańskie czy chińskie. W Europie wiele krajów takich jak my, wy, Hiszpania i Polska, mówimy o harmonizacji fiskalnej w Europie i bardzo się cieszę, że jesteśmy zgodni w tej tak istotnej kwestii" - zaznaczył Sanchez.