Premier: do szybkiego wzrostu PKB potrzebujemy EPO

W Polsce stawiamy na szybki wzrost gospodarczy. Do tego właśnie potrzebujemy Europejskiego Programu Odbudowy (EPO), aby dokonać największego w historii Polski przyspieszenia programów inwestycyjnych - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Autor: PAP

Data: 11-05-2021, 11:07

Mateusz Morawiecki: W Polsce stawiamy na szybki wzrost gospodarczy. Do tego właśnie potrzebujemy Europejskiego Programu Odbudowy (EPO) fot. PTWP

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, teraz musi się nią zająć Senat.

Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna m.in. do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

W ramach samego Funduszu Odbudowy Polsce przypada ok. 58 mld euro (250 mld zł). Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W miniony poniedziałek po południu dokumenty związane z KPO zostały oficjalnie przekazane KE.