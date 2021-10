Premier Holandii: przywódcy UE muszą być twardzi wobec Polski

Przywódcy UE będą musieli być twardzi wobec Polski. Niezależność polskiego sądownictwa to kluczowa kwestia, którą musimy omówić - powiedział, wchodząc na szczyt UE, premier Holandii Mark Rutte.

Autor: PAP

Data: 21-10-2021, 15:52

Przywódcy UE będą musieli być twardzi wobec Polski / fot. PAP/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL

"Musimy być twardzi. (...) Niezależność polskiego sądownictwa to kluczowa kwestia, którą musimy omówić. Bardzo trudno wyobrazić sobie, jak można by udostępnić Polsce nowy duży fundusz pieniężny, gdy nie zostanie to rozstrzygnięte" - powiedział Rutte.

W czwartek po południu w Brukseli rozpocznie się szczyt UE z udziałem głów państw i szefów rządów unijnej "27-ki".

Niderlandy od dziesięciu miesięcy nie mają rządu, gdyż w połowie stycznia br. rząd Marka Ruttego został zmuszony do podania się do dymisji w wyniku "bezprecedensowego naruszenia zasad praworządności". Obecnie Holandią rządzi stary gabinet, który nie został jeszcze przegłosowany po ostatnich wyborach. A to dlatego, że premierowi cały czas nie udało się zbudować koalicji.

Głównym problemem premiera pozostaje też ciągnąca się za nim kwestia łamania praworządności. Tak orzekła specjalna komisja, która badała tzw. aferę zasiłkową. Według raportu parlamentu władze skarbowe w latach 2012-2019 - mimo nadzoru rządu - bezpodstawnie wszczynały postępowania o wyłudzenia wobec ok. 10 tys. rodzin pobierających zasiłki na dzieci.