Premier na uroczystości PepsiCo: cieszymy się zaufaniem Amerykanów

Jak podkreśla premier, Polska cieszy się zaufaniem inwestorów amerykańskich. - Tworzymy najlepszy możliwy klimat do inwestowania - oświadczył w czwartek Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki PepsiCo w Świętem (Dolnośląskie).

Autor: PAP

Data: 26-08-2021, 14:02

Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod zakład PepsiCo; PAP/Maciej Kulczyński

Inwestycja w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu Środy Śląskiej ma kosztować 1 mld zł i powstanie etapami do 2025 r. Stworzy 450 miejsc pracy, a wytwarzane w zakładzie produkty będą eksportowane do ponad 20 europejskich krajów. Obiekt ma być bardzo ekologiczny i, jak podano, "uzyska neutralność klimatyczną do roku 2035 i będzie wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju".

Inwestycja PepsiCo w Polsce

Inwestycja takiego koncernu jak PepsiCo jest dowodem na zaufanie inwestorów amerykańskich - stwierdził Morawiecki.

"Tworzymy najlepszy możliwy klimat do inwestowania w Polsce w ramach Polskiego Ładu na przyszłość. To bardzo dobry klimat do inwestowania zarówno dla inwestorów krajowych, jak również i wielkich inwestorów, takich jak inwestorzy amerykańscy" - powiedział premier.

"Inwestuj z głową, wybierz Polskę - najlepsze miejsce do inwestowania na całym świecie. O czym przekonują się inwestorzy polscy, amerykańscy i inwestorzy z całego świata" - oświadczył szef rządu.

Jak dodał, dodatkowym aspektem inwestycji będzie korzyść dla lokalnych rolników, którzy będą mogli sprzedawać swoje produkty do powstającej fabryki przekąsek. "To bardzo dobra informacja dla polskich rolników, producentów i kooperantów. Cieszę się, że Polska cieszy się zaufaniem inwestorów amerykańskich" - stwierdził Morawiecki.

Polska przyciąga inwestorów

Premier podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zakładu produkcyjnego PepsiCo powiedział, że w ubiegłym roku inwestycje zagraniczne w Polsce spadły o 35 proc. w związku z pandemią koronawirusa.

"O najlepszych inwestorów, o renomowanych inwestorów, zabiega bardzo wiele krajów. Polska jest w czołówce tych krajów, które potrafią zainteresować swoimi zaletami inwestorów międzynarodowych" - powiedział szef rządu.

Morawiecki wyraził również radość z decyzji amerykańskich inwestorów o umiejscowieniu w Polsce zakładu produkcyjnego PepsiCo. Jak wskazał, to największa inwestycja tej firmy w Polsce od 30 lat, a także największa tego typu inwestycja spółki w Europie.

"To bardzo cieszy. Cieszy również to, kiedy słyszymy, że największą zaletą Polski jako miejsca na inwestycje są nasi znakomici pracownicy. Ta inwestycja ma jednak w sobie coś szczególnego. To jest ta energooszczędność, przyjazność dla środowiska. Ta innowacyjność, o której tutaj była mowa. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję całemu zespołowi PepsiCo i PepsiCo Poland w związku z tymi pracami, które tutaj zostały wykonane. To coś bardzo ważnego, że tak przyjazne dla środowiska, wielkie amerykańskie inwestycje są lokowane właśnie tutaj, w Polsce" - powiedział Morawiecki.

PepsiCo - cztery zakłady produkcyjne w Polsce

Prezes PepsiCo na Europę Silviu Popovici przypomniał, że w Polsce firma inwestuje i działa już od 30 lat. W całym kraju spółka ma cztery zakłady produkcyjne.

"Centralne położenie sprzyja rozwojowi naszej produkcji żywności w Europie Środkowej i Wschodniej. Jednak rozwój musi odbywać się w sposób zrównoważony. Zależy nam na tym, aby nasze zakłady były najbardziej ekologicznymi obiektami nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W Środzie Śląskiej tworzymy przyszłość produkcji żywności. Chcemy zbudować obiekt modelowy pod względem zrównoważonego rozwoju na terenie całej Europy" - powiedział Popovici.

"Dzięki takim projektom przemysłowym jak inwestycja PepsiCo, o tak dużym znaczeniu dla naszej gminy, regionu i całego kraju, otrzymamy kolejny silny impuls rozwojowy, tym razem w branży rolno-spożywczej" - powiedział burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński.

Jak podano, produkty rolne na potrzeby produkcji przekąsek w nowym zakładzie dostarczane będą przez polskich rolników ściśle współpracujących z PepsiCo w ramach tzw. Programu Agrarnego. Program został zainicjowany 28 lat temu, a obecnie PepsiCo współpracuje bezpośrednio z 80 gospodarstwami z całej Polski, corocznie pozyskując od nich ponad 230 tys. ton ziemniaków uprawianych wyłącznie w sposób zrównoważony. Szacuje się, że w związku z uruchomieniem nowego zakładu ilość ta wzrośnie o ok. 60 tys. ton rocznie do roku 2023. Dodatkowo firma nawiąże współpracę z producentami kukurydzy, kontraktując na potrzeby produkcji nachosów Doritos nawet 30 tys. tego surowca do roku 2027.