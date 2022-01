Premier: obniżamy do zera VAT na żywność i z 23 proc do 8 proc. VAT na paliwo

W ramach drugiej tarczy antyinflacyjnej obniżamy do zera VAT na żywność i z 23 proc do 8 proc. VAT na paliwo - powiedział premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej. Zapowiedział, że zmiany nastąpią od 1 lutego.

Autor: PAP

Data: 11-01-2022, 14:45

Rząd obniża podatki na żywność i paliwo /fot. PTWP

"W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca, wdrażamy nowe kolejne rozwiązania. Z 23 proc. na 8 proc. chcemy obniżyć VAT na paliwo. To będzie fundamentalna zmiana cenowa" - mówił premier, podkreślając, że zmiany cen na stacjach benzynowych będą widoczne za trzy, cztery tygodnie.

"Wpływ, który szacujemy na cenę litra paliwa, ropy, oleju napędowego, to ok. 60 gr., nawet do 70 gr. Taki będzie skutek, który budżet państwa polskiego bierze na siebie" - powiedział.

"Do zera obniżamy VAT na żywność. Koszt tegoroczny przekroczyć może 6 mld, może nawet do 7 mld, niektóre szacunki pokazują, ale jest to bardzo ważne. I tutaj apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów (...). To jest bardzo ważne. To nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego" - mówił. Wskazał, że obniżenie stawki VAT do zera powoduje, że od 1 lutego powinny spaść ceny.

Premier apelował, by sprawdzać, czy handlowcy rzeczywiście obniżają ceny produktów.