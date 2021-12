Premier stoczy walkę o zerowy VAT na żywność

Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu premier wywalczy w KE tymczasową obniżkę VAT na żywność - powiedział w piątek minister finansów Tadeusz Kościński.

Autor: PAP

Data: 10-12-2021, 11:21

Premier Morawiecki i walka o zerowy VAT; PAP/Wojciech Olkuśnik

W Programie Trzecim Polskiego Radia Kościński mówił o działaniach, które mogłyby zahamować wzrost inflacji w Polsce.

Obniżyć VAT na żywność do zera

Jak podkreślił szef resortu finansów, premier Mateusz Morawiecki walczy o pozwolenie Komisji Europejskiej, by obniżyć VAT na żywność do zera. Zauważył, że obecnie nie ma podstaw prawnych, by zastosować w Polsce taką obniżkę, mimo że w tym tygodniu unijni ministrowie finansów osiągnęli porozumienie ws. nowelizacji unijnej dyrektywy VAT. "Ta dyrektywa dopiero będzie za dwa-trzy lata. Zgoda ministrów finansów jest kierunkowa. Parlament Europejski musi wydać opinię, później Rada Europejska musi dać zgodę" - stwierdził Kościński.

Dodał, iż ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu premier wywalczy na Radzie Europejskiej tymczasową obniżkę VAT na żywność.

Unijny system handlu emisjami (ETS)

Minister odniósł się też do proponowanych przez Polskę zmian w unijnym systemie handlu emisjami (ETS). Zaznaczył, że uprawnienia do emisji CO2 kupują obecnie nie tylko przedsiębiorcy emitujący dwutlenek węgla, ale również instytucje finansowe. "Jak one zaczęły kupować, wywindowało to ceny. Trzeba zablokować możliwość kupowania certyfikatów przez instytucje finansowe, wtedy ich cena spadnie i spadnie też cena energii" - powiedział szef MF.

Dodał, że jest duża szansa, że premier uzyska taką zgodę.