Premier: Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to obniżka VAT do 0 proc. na żywność

Dzięki Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 przewidującej od 1 lutego br. m.in. obniżkę VAT do "0" proc. na podstawowe artykuły żywnościowe, małżeństwo z dwójką dzieci zaoszczędzi w pół roku 336 zł, a para emerytów 240 zł - wynika z wyliczeń zamieszczonych przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Autor: PAP

Data: 12-01-2022, 16:20

We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił tzw. tarczę antyinflacyjną 2.0, która zakłada obniżkę VAT na pół roku na żywność / fot. PAP/Marcin Obara

We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił tzw. tarczę antyinflacyjną 2.0, która zakłada obniżkę VAT na pół roku na żywność, nawozy i gaz do 0 proc., do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Projektem zajmuje się na bieżącym posiedzeniu Sejm.

Mateusz Morawiecki wylicza, ile zaoszczędzą Polacy na obniżce VAT-u

Szef rządu w środę po południu zamieścił wpis na Facebooku z grafiką przedstawiającą oszczędności jakie przyniesie obniżka VAT do 0 proc. na podstawowe artykuły żywnościowe.

Zgodnie z grafiką gospodarstwo domowe, które tworzy dwójka emerytów miesięcznie zyska 40 zł, a w perspektywie 6 miesięcy - 240 zł. Jednoosobowe gospodarstwo domowe zyska odpowiednio - 24 zł i 144 zł.

Według wyliczeń bezdzietne małżeństwo zyska miesięcznie 41 zł, a w ciągu 6 miesięcy 246 zł. Natomiast w przypadku małżeństwa z dwójką dzieci obniżka VAT da miesięczne oszczędności na poziomie 56 zł, co w perspektywie pół roku pozwoli zaoszczędzić 336 zł.

Tarcza antyinflacyjna 2.0 zakłada obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc.

Według wyliczeń Kancelarii Premiera, będzie to oznaczać obniżkę ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze. Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc.

Zgodnie z tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0 obniżony zostanie VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.