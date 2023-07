Jeżeli będziemy dalej rządzić, to chcemy dalej kontynuować obniżanie podatków, ale także upraszczanie i optymalizację podatkową od strony podatnika – przekazał w środę premier Mateusz Morawiecki podczas środowej sesji QnA.

Premier chce kontynuować obniżanie i upraszczanie podatków /fot. PAP

Premier zapowiada obniżenie podatku VAT

Podczas sesji QnA na Facebooku premier Mateusz Morawiecki został zapytany, czy jeśli rządy Prawa i Sprawiedliwości będą kontynuowane, to czy VAT zostanie obniżony, np. z 23 proc. do 19 proc.

Jeżeli będziemy dalej rządzić, wyborcy nam zaufają, to chcemy dalej kontynuować obniżanie podatków, ale także upraszczanie, optymalizację podatkową od strony podatnika tak, żeby jak najprostsze było korzystanie z systemu podatkowego - zadeklarował Morawiecki.

Jakie jest zadłużenie na jednego Polaka?

"Obniżyliśmy podatek VAT dla kilkuset produktów z 23 proc. na 8 proc., a 8 proc. na 5 proc." - przypomniał premier. Dodał, że rządzący obniżyli również podatek CIT dla małych i średnich firm, a także PIT - z 18 proc. do 12 proc., a kwotę wolną od podatku zwiększyli do 30 tys. zł.

Pytany, ile wynosi zadłużenie na jednego Polaka, premier oszacował, że "orientacyjnie jest to ok. 40 tys. zł na jednego Polaka". "Jest ono jednym z niższych w proporcji do PKB w Europie i takim, które spada w proporcji do PKB. W wielu krajach Europy to zadłużenie cały czas rośnie" - podkreślił szef rządu.