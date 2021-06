Presja na osłabienie złotego; rentowności mogą rosnąć

Przed środowym posiedzeniem RPP presja na osłabienie złotego może być dodatkowo wspierana zniżkującym EUR/USD - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista w ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Dodał, że Rada może sygnalizować nadchodzące podwyżki stóp, co wzmocniłoby złotego w kierunku 4,43/EUR. W tym otoczeniu rentowności krajowych SPW mogą lekko rosnąć.

Autor: PAP

Data: 07-06-2021, 16:44

Presja na osłabienie złotego /fot. Shutterstock

"W tym tygodniu bardzo dużo będzie z jednej strony zależało od dolara, a z drugiej od Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewamy się, że w kolejnych dniach EUR/USD może lekko pogłębić spadek, a co za tym idzie pojawi się presja na osłabienie złotego nieco większa niż jest obecnie" - powiedział Piotr Popławski.

Zwrócił uwagę na środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

"RPP natomiast pewnie będzie przygotowywać nas na dość nieodległą podwyżkę stóp procentowych, przez co ta presja na złotego będzie krótkotrwała. Nadal liczymy, że w ciągu dwóch tygodni złoty może dojść do 4,43/EUR. Cały czas stawiamy na oczekiwania na podwyżki stóp i mocniejszego złotego. Z kolei dolar w średnim terminie powinien się osłabiać" - ocenił.

W poniedziałek po południu EUR/PLN rośnie o 0,15 proc. w kierunku 4,466, USD/PLN zwyżkuje o 0,1 proc. do 3,67, a EUR/USD rośnie o 0,05 proc do 1,217.

RYNEK DŁUGU

Środek i długi koniec krajowej krzywej rentowności poszły w poniedziałek w górę po ok. 3 pb.

"Na rynku długu kluczowa będzie komunikacja ze strony RPP. Naszym zdaniem do podwyżek stóp jest już niedaleko i taki może być przekaz rady w tym tygodniu. Co za tym idzie rentowności będą raczej rosły. W czwartek z kolei jest też posiedzenie EBC, który raczej będzie ostrożny z ograniczaniem programu QE. Ten czynnik zewnętrzny może ciągnąć rentowności w dół, jednak łączny efekt będzie lekko w górę. W przypadku 10-latek do końca tygodnia dochodowości mogą wzrosnąć ok. 3-5 pb" - wskazał Popławski.

W poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał papiery serii FPC0631 i FPC0328 za 1.946,174 mln zł, przy popycie 2.358,374 mln zł. W ramach sprzedaży dodatkowej papiery serii FPC0631 i FPC0328 za 328 mln zł.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu pozostają bez zmian na 1,572 proc., a niemieckich idą w górę o ok. 1 pb do -0,200 proc.